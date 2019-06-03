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Ekrem Kızıltaş'tan İstanbul seçimleri çağrısı

Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, 23 Haziran İstanbul seçimlerine dair değerlendirmesinde, “İstanbul, orayı fetheden asker ve kumandanın Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olduğu bir coğrafya. İstanbul’u mutlaka bu değeri bilene, bilecek olana teslim etmeliyiz.” dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:28

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. “İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden birisi.” diyen Kızıltaş, “Orayı fetheden asker ve komutanın peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. İstanbul'u mutlaka değerini bilene, bilecek olana teslim etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

‘İstanbul ehli ellere teslim edilmeli’

Hangi sebeble olursa olsun 31 Mart’ta sandığa gitmeyenlere seslenen Kızıltaş, şunları söyledi:

“23 Haziran'da, 31 Mart'taki çalmaları çırpmaları bir kenara koyarsak, o gün bir şekilde sandığa gitmemeyi tercih edenlerin de görevini yerine getireceğini ve İstanbul'u ehil ellere, emin ellere teslim edeceklerini umuyorum.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:28
  1. İstanbul
  2. Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş

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