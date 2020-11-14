  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem Kızıltaş merhum Kekeç'i anlattı
Gündem

Ekrem Kızıltaş merhum Kekeç'i anlattı

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Gazeteci Ekrem Kızıltaş, koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç'i anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:12:00 -
Ekrem Kızıltaş merhum Kekeç'i anlattı

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Ölüm gerçeğine dikkat çeken Kızıltaş, "Cenab-ı Hak'tan geldik ve ona döneceğiz. Bizim müslümanlar olarak inancımız bu şekilde. Tabii ki inandığımız ve iman ettiğimiz ölüm yakınlarımıza gelince can acıtıcı oluyor. Ahmet Kekeç kardeşimizin vefatı da canımızı acıttı. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

'İki defa akciğer kanserini yenmişti'

Merhum Ahmet Kekeç'in uzun süredir rahatsızlıklarla mücadele ettiğini mücadele ettiğini hatırlatan Ekrem Kızıltaş, "Ahmet kardeşimiz maaşesef bir kaç senedir akciğer kanseri rahatsızlığına yakalanmıştı. İki sefer kanseri de yendi ama koronavirüse yakalandı. Milli Gazete'den Yeni Akit'e geçtiği yıllarda da verem rahatsızlığına yakalanmıştı. Verem'i ve iki defa da kanseri yenen Ahmet kardeşimiz bu arada KOAH ile de mücadele etti. Rahatsızlıkları sebebi ile ciğerleri yorgundu. Koronavirüsüne yenik düştü. Tabii ki Cenab-ı Hak'kın takdiri. Bize düşen de sabretmek." diye konuştu.

Ahmet Kekeç'in hayatı boyunca inandığı değerlere ve davasına dik durarak sahip çıktığını belirten Kızıltaş, şöyle konuştu:

"Hiçbir zorlukta yerli ve milli duruşundan taviz vermedi. Onun dik duruşuna ilk olarak 12 Eylül'de şahit olduk. 28 Şubat'ın şartlarında da ciddi anlamda mücadele verdi. Bir dönem Ahmet Kekeç ismi ile değil, farklı isimlerle yazı yazmak zorunda kaldı. İnandığı yolu savunarak mücadelesini bu yönde sürdürdü. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen yüzündeki gülümseme hiç durmadı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!
Gündem

CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan bir projenin daha üzerine yattı.

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası ilk kez bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler
Dünya

Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler

Çinli uzmanlar, Rusya'nın, irtifaları ve hızları ne olursa olsun 600 km uzaktaki gizli hedefleri tespit eden yeni bir radar sistemi kullanar..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay