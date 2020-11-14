Ekrem Kızıltaş merhum Kekeç'i anlattı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Ölüm gerçeğine dikkat çeken Kızıltaş, "Cenab-ı Hak'tan geldik ve ona döneceğiz. Bizim müslümanlar olarak inancımız bu şekilde. Tabii ki inandığımız ve iman ettiğimiz ölüm yakınlarımıza gelince can acıtıcı oluyor. Ahmet Kekeç kardeşimizin vefatı da canımızı acıttı. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

'İki defa akciğer kanserini yenmişti'

Merhum Ahmet Kekeç'in uzun süredir rahatsızlıklarla mücadele ettiğini mücadele ettiğini hatırlatan Ekrem Kızıltaş, "Ahmet kardeşimiz maaşesef bir kaç senedir akciğer kanseri rahatsızlığına yakalanmıştı. İki sefer kanseri de yendi ama koronavirüse yakalandı. Milli Gazete'den Yeni Akit'e geçtiği yıllarda da verem rahatsızlığına yakalanmıştı. Verem'i ve iki defa da kanseri yenen Ahmet kardeşimiz bu arada KOAH ile de mücadele etti. Rahatsızlıkları sebebi ile ciğerleri yorgundu. Koronavirüsüne yenik düştü. Tabii ki Cenab-ı Hak'kın takdiri. Bize düşen de sabretmek." diye konuştu.

Ahmet Kekeç'in hayatı boyunca inandığı değerlere ve davasına dik durarak sahip çıktığını belirten Kızıltaş, şöyle konuştu:

"Hiçbir zorlukta yerli ve milli duruşundan taviz vermedi. Onun dik duruşuna ilk olarak 12 Eylül'de şahit olduk. 28 Şubat'ın şartlarında da ciddi anlamda mücadele verdi. Bir dönem Ahmet Kekeç ismi ile değil, farklı isimlerle yazı yazmak zorunda kaldı. İnandığı yolu savunarak mücadelesini bu yönde sürdürdü. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen yüzündeki gülümseme hiç durmadı."