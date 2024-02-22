Ekrem kendi elemanlarına konuştu! Halkın gelmediği ‘halk partisi’ mitingi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazililerle bir araya gelmek için ilçede düzenlediği mitinge partililerden ve İBB çalışanlarından başka kimse katılmadı. İmamoğlu konuşmasını, İBB personeli ve CHP teşkilatına yaptı. Kameraların arka tarafları çekmemesi ise gözden kaçmadı.
İstanbul'u bataklığın içine bırakıp ilçe ziyaretleri yapan adaylardan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Sultangazi'deydi.
Sultangazi'de İmamoğlu'nun halkla buluşma programında miting organize edildi.
İmamoğlu'na Sultangazi'de şok
Öğle saatlerinde başlayan mitinge gelen İmamoğlu, hoşuna gitmeyen bir tabloyla karşılaştı.
Mitinge katılım, beklenenin altında oldu. Miting alanında sadece CHP teşkilatından partililer vardı.
Miting alanı boş kaldı
Miting için belirlenen alanın dolu gözükmesi için küçük tutulması bile katılımın ne denli düşük kaldığının görünmesine engel olamadı.
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Alanı İBB personeli ve CHP teşkilatı ile doldurmaya çalıştılar
Halkın katılmadığı mitingde alanın dolu gözükmesi için İBB personelinin de alana alındığı götüldü.
İmamoğlu, Sultangazi mitinginde CHP teşkilatına ve İBB personeline hitap etti.
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