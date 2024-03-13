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Sosyal Medya Ekrem kafayı yedi, robotlaştı!
Sosyal Medya

Ekrem kafayı yedi, robotlaştı!

Yeniakit Publisher
2024-03-13 23:48:00 - 2024-03-13 23:54:51

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş bilmezliğine gelen eleştiriler karşısında psikolojik sağlığını kaybetti.

İmamoğlu yönetimindeki metro araçları, İstanbulluyu çileden çıkarttı.

Ramazan gününde İstanbul halkına yapılan eziyetin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ekibiyle birlikte balya balya para saydıkları görüntüler de gündeme bomba gibi düştü.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki sorumluluğunu terk edip, "cumhurbaşkanı yardımcısı" hayaliyle koşturdu, koşturdu, seçimi kaybedince de eli ayağına dolandı.

Bugün İstanbulluya sunacak tek bir somut hizmeti bile bulunmayan Ekrem İmamoğlu gelen eleştiriler karşısında ruh sağlığını kaybetti.
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İmamoğlu'nun, "Benim üzerime toz konduramazsınız" şeklindeki açıklamasını yaparken, konuşmasının büyük bölümünde robot gibi hareketler sergilediği gözlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun içine düştüğü acziyet günün en çok konuşulanları arasına girdi.

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