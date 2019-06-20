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Ekrem israf şampiyonu

İstanbul’u hizmet belediyeciliğiyle buluşturan AK Parti’ye “israf” çamuru atarak seçim kampanyasını yürüten CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun son 5 yıllık dönemde Beylikdüzü’nü israf batağına sapladığı ortaya çıktı.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:14

CHP’nin musluklarından su dahi akıtamadığı İstanbul’u hizmet belediyeciliğiyle buluşturan AK Parti’ye “israf” çamuru atarak seçim kampanyasını yürüten CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun son 5 yıllık dönemde Beylikdüzü’nü her alanda israf batağına sapladığı ortaya çıktı. 25 yıllık dönemde İstanbul’a çağ atlatan hizmetler sunan Refah/AK Parti belediyeciliğini israf düzeni kurmakla itham eden İmamoğlu’nun, Beylikdüzü’nü borca boğmuş.

Araç kirasına 133 milyon

CHP’nin adayının vaat ettiği hiçbir esas icraatı hayata geçiremediği Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kamu malını çarçur ederek borcu 5 katına çıkardığı ve dudak uçuklatan masraflar oluşturduğu belirlendi. Belediyenin 2016 yılı faaliyet raporuna yansıyan israf tablosuna göre; İBB’ye attığı bütün araç iftirası elinde patlayan İmamoğlu, küçük bir ilçe belediyesinde 5 yıllık görev süresinde araç kiralamaya 133 milyon TL ödedi.

Şakşakçı şarkıcıya 4 milyon

Proje Ekrem, belediye kasasından konserler için 4 milyon 176 bin 227 TL harcadı. Sadece bir konser için 144 bin TL ödendi. Paraya boğduğu sözde sanatçıların, İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganına destek kuyruğuna girmesi manidar karşılandı. 15 adet fikir üretme projesi için ödenen para ise tam 2 milyon 591 bin 480 TL. İmamoğlu’nun bilişim vurgunu da dudak uçuklatıyor. Proje Ekrem, 25 yazılım güncellemesi için belediye kasasından tam 1 milyon 956 bin 966 TL çıkarttı. 342 memur, 121 işçinin çalıştığı CHP’li belediyede 710 masaüstü, 47 dizüstü olmak üzere 757 tane bilgisayar bulunuyor. Belediyede 463 personele ortalama 2 bilgisayar düşüyor.

Dilenci yakalamaya 704 bin

İsraf düzenini gözler önüne seren faaliyet raporunda, İmamoğlu’nun tanıtım materyalinin basımı için 3 milyon 154 bin 368 TL para ödemesi yapıldığı yazıyor. İsraf batağındaki Beylikdüzü’nde zabıtanın esnaf denetimi için 2 milyon 641 bin 508 TL, dilenci yakalamak için her yıl 704 bin TL, 7 tane sabit telefon için 128 bin 269 TL tutarında meblağın belediye kasasından çıktığı kaydedildi. 

490 milyon borç batağı

Temizlik giderlerinde de büyük vurgun gerçekleştiren CHP’li Ekrem İmamoğlu, sadece belediyenin hizmet binalarının iç temizliği için 9 milyon 140 milyon 735 bin TL ödeme yaptırdı. Belediyenin çağrı merkezinin masrafı ise 2 milyon 113 bin 499 TL olarak kayıtlara geçti. Beylikdüzü’nün borcu ise 490 milyon TL’yi aştı. İsraf belediyeciliğini Beylikdüzü’ne sokan ancak AK Parti’yi israfçılıkla itham eden CHP’li İmamoğlu’nun İBB adaylığı için yaptığı seyahatleri de Koç grubuna ait özel jetle yapıyor.

FETÖ ve KOÇ’u ihya etti

İsrafçı İmamoğlu, Koç’un şirketi Setair’e ait TC-RMK kuyruk tescilli 337.6 milyon TL değerindeki Falcon 8X tipi jetle hem Karadeniz turuna hem de Göcek’te tatile gitmişti. Beylikdüzü’ne vaat ettiği “10 mahalleye 10 kreş”, “Kavaklı Sahil Projesi”, “3 Meydan 3 Köy Projesi”, “Cumhuriyet Caddesi Projesi”, “Kavaklı ve Gürpınar Statları Rehabilitasyonu”, “Cemevi inşası” vaatlerinin hiçbirisini yerine getirmeyen CHP’li İmamoğlu, belediyeyi israf batağına sürüklerken ihaleleri de FETÖ’ye bağladı. FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın şirketleriyle yakın ilişki kuran belediyenin 17-25 Aralık operasyonlarının ardından FETÖ’ye sayısız ihale verdiği tespit edildi.

‘Alo Elif’ten manidar destek

TBMM’ye 1,2 milyon liralık telefon faturası çıkaran CHP’li Elif Doğan Türkmen’in “israf yoldaşı” İmamoğlu’nun seçim kampanyasında en büyük destekçisi olması da manidar bulundu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:14
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. AK Parti
  4. israf
  5. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  6. Beylikdüzü
  7. Refah/AK Parti belediyeciliği
  8. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı
  9. İBB
  10. Proje Ekrem
  11. Her şey çok güzel olacak
  12. Temizlik giderleri
  13. CHP’li İmamoğlu
  14. İBB adaylığı
  15. Koç
  16. Setair
  17. FETÖ
  18. FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan
  19. TBMM
  20. CHP’li Elif Doğan Türkmen

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar34 dk önce
    fetonun bankasına para yatıran gariban işten atıldı da şirketlere ihale veren eko neden dışarda. yargı işini mi yapmıyor nedir bu iş.
  • ayşe gülayşe gül36 dk önce
    şimdi söylemeniz bir şey ifade etmez. bence bütün belediyelerdeki isarafı bugünden yazmayaa başlayın.

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