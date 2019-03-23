Ekrem işi fıkra: 2019'da İstanbul'u 2023'te de Türkiye'yi...

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve üyeleriyle ile bir araya geldi. Yerel seçimlerin sonucunu görmeden 2023 genel seçimlerine ilişkin konuşan İmamoğlu, bu seçimi kazanmaları durumunda 2023'te de genel seçimi kazanacaklarını iddia etti.

İşte İmamoğlu'nun o sözleri;

"Biz kazandığımız an itibariyle belki aynaya bakarlar hatalarını anlarlar, çözüm ararlar. Aramazlarsa 2023'te de Türkiye'nin seçimini kazanırız. Bugün İstanbul'u kazanırız, 2023'te de Türkiyeyi kazanırız. İyi rekabet, güçlü rekabet; millet bundan faydalanır. Siyasi kurumlar yenilenmeli. Siyasi kurumlar hizmet etmeli. Partiler araçtır. Çıkarız milletin huzuruna 2023'te: Bakarlar bunlar mı iyi, onlar mı iyi? Ona göre oy verirler. Çok zorlanırlarsa orayı da bize devredebilirler."