Ekrem İmamson’un otobüsündeki “medya maydanozları”

Tamer Korkmaz, bir nevi “Mavi boncuk bendedir” mitingleri yapan Ekrem İmamoğlu'nun Doğu Karadeniz gezisine iştirak eden "candaş gazeteciler"le çok fena kafa buldu. "Truva Nagehan, Devşirme Akif Dedi Ki, Özlem Şırınga, Kullanışlı Aparat Saymaz ve hepsinin teknik direktörü Ertuğrul Özbaydın! Bunların hepsi aynı bağın mahsulüdür" ifadelerini kullanan Korkmaz, "Truva 'gazeteciler', Fikret Kızılok’un 'Süleyman, Hep Başbakan!' adlı şarkısındaki gibidirler... Uçaktan inerler, otobüse binerler. Otobüsten inerler, uçağa binerler" dedi. İşte Yeni Şafak'taki o yazı:

"Bir nevi “Mavi Boncuk bendedir” mitingleri yapan İmamoğlu, Doğu Karadeniz gezisinde coştu; “Seçimde fark atacağız” diyerek iktidara meydan okudu!

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Kafadan “Seçim-Toto” oynadı: “Milletin en az yüzde 60’ı değişim istiyor” diyerek “ne kadar fark atacaklarını” bile söyledi!

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“Ufak at da, civcivler yesin” repliği mi; elbette filozof Heraklit’e ait değil…

Yüzyıllarca evvel, ta “Milattan Önce” ne demişti, Heraklit:

“-Beklenmeyeni bekleyiniz!”

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İmamson da, Genel Başkanı Kılıçdarson da Efesli filozofun işbu gizemli ve fevkalade çarpıcı epigramıyla zerre miskal ilgilenmiyor.

Vakti geldiğinde; “Şok-ingen Şıtrase” el mecbur ilgilenecekler!

Ne var ki, kendileri için “iş işten geçmiş” olacak…

O vakit, “Her şey çok güzel olacaktı, hani” sızlanmaları, kulaklarını çınlatacak!

ASLINDA KİMİN NEFERİ?

Mister İmamson, Rize’de “Altılı Masa’nın en güçlü neferi olacağım” dedi!

Oysa nedir?

Mister Kemal’i kasetle CHP’nin “başına getiren” Komprador Burjuvazi’nin neferidir, İmamoğlu!

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ABD’ye bağlı ve bağımlı “Büyük Sermaye” baronlarının…

Cumhur-başkanı Adayı olarak “kendisini tercih edeceğini” düşünüyor, hesaplıyor!

Şu “nefer” lafı, “mütevazılık ayaklarına yatıp” asıl siyasi ajandasını gizlemek içindir.

İMAMSON TURİZM’İN YOLCULARI

Ekrem Müdafa’nın otobüsünde mutluluk pozu veren “oyuncular” için şu unutulmaz Yeşilçam repliği pek uygundur:

“-Durun siz kardeşsiniz!”

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Truva Nagehan, Devşirme Akif Dedi Ki, Özlem Şırınga, Kullanışlı Aparat Saymaz ve hepsinin teknik direktörü Ertuğrul Özbaydın!

-Bunların hepsi aynı bağın mahsulüdür.

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Mete Gündoğan “Oyun Teorisi” adlı kitabında ne yazmıştı:

“Öyle bir oyun düşününüz ki; bütün oyuncular aynı ekipten!

Sözde rakibinize karşı oynuyorsunuz.

Rakibiniz sizinle aynı amaçlara hizmet ediyor…

Muhteşem bir kriptolojik kurgu!”

BİRDENBİRE, ANİDEN, ANSIZIN

En ibretlik örnektir, Truva Nagehan…

Vaktiyle “Başbakan” Erdoğan’a hakaret eden bir Akşam gazetesi yazarı iken; aldığı Sefer Görev Emri üzerine ismiyle müsemma birdenbire, aniden “AKP YANDAŞI” rolüne bürünmüştü.

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Yıllardır onunla “Kayıkçı Kavgası” adlı tiyatro oyununda yer alanlar ile aynı amaca hizmet ediyor; aynı derin ekipten yani…

Zurnanın “zırt” dediği yerlerde, bunu rahatlıkla görebilirsiniz:

“Kavala ve Selo Demirtaş tahliye edilsin” seferberliğinde; İmamson Seyahat’in malum oyuncuları aslında aynı kadroda olduklarını gösterdiler, mesela!

AFİYETLE YEDİRİYORLAR

Bir süre önce: “Fondaş Medya” üyesi olan Youtube’taki 140 Journos kanalında “Cehape Zihniyeti” ironik başlığıyla yayınlanan CHP güzellemesinde konuşturulan iki “gazeteci” Truva Nagehan ile Murat Yetkin’di.

Sözde “karşıt” görüşlere sahip, bunlar…

Alçı “yandaş” Yetkin “yoldaş” rolündeler amma ikisi de tüm hücreleriyle Amerikancı!

BANK ASYA İLE KARARLI KEMALBANK

Varsayalım: CHP’nin başını çektiği Zillet iktidara gelse, emin olun Nagehan ve “onun gibiler” kafadan ödüllendirilir.

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Bu defa, Paralel Bank Asya kredisinden değil de; örtülü ödenekten “Üstün Hizmet Madalyası” verilir, Nagehan ile…

“Zekeriya Öz Heykeltıraşı” eşi ROK’a!

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Bu Truva Çift için, geçenlerde “İktidar değişikliğinin kokusunu aldılar, Atina’dan ev bakıyorlar” falan dediler…

Böyle bir durumda, bunlar hiçbir yere gitmezler, yahu…

Şimdilerde güya “kavga” ettikleriyle kol kola AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na hücum ederler!

REMİKS: “NAGEHAN HEP BAŞBAKAN”

Truva “gazeteciler” mi; Fikret Kızılok’un “Süleyman, Hep Başbakan!” adlı şarkısındaki gibidirler…

-Uçaktan inerler, otobüse binerler…

-Otobüsten inerler, uçağa binerler!"