Nisan ayında İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı. Bu zammın ardından aylık öğrenci abonmanları 109 TL'ye yükselmişti. Konu hakkında sıcak gelişme yaşandı.

Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği öğrenci zammı iptal mi?

Öğrencilerin uzun zamandır merakla beklediği karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto kararı sonrası öğrenci indirimi konusu mecliste yeniden oylandı. Teklif, Cumhur İttifakı tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylelikle öğrenciler toplu taşımaya gelen zamdan muaf tutuldu. Öğrenci aylık abonmanları 109 TL'den yeniden 78 TL'ye düştü.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı veto etmişti, bizler ısrar kararla meclisimizden tekrar geçirdik. Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınarak İETT'nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB AK Parti ve MHP Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. İstanbullu öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, alınan yeni kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından mahkemeye götürülebileceği ancak ısrar karar olması nedeniyle mecliste yeniden gündeme gelemeyeceği öğrenildi.