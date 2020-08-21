Ekrem İmamoğlu'nun o anları gündem oldu! Bir türlü yapamadı

Göreve geldiğinden bu yana tartışmalı kararlara imza atan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir açılış sırasındaki anları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kimi zaman açılamayan açılışların törenini yapan Ekrem İmamoğlu bu kez gerçek bir açılış törenine katılıp açılışını yapamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi’nin Büyükçekmece Şubesi’nin açılışı yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı açılışta kurdele kesimi yapıldı.

Kesim sırasında İmamoğlu’nun kurdeleyi bütün çabalarına rağmen kesemediği görüldü.

Kurdelenin büyük bir bölümü elinde kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun o anlarına çevresindekiler de şaştı kaldı. Kesme işlemini bir türlü yapamayan İmamoğlu’nun o zor anları tebessüm ettirdi.