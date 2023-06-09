Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ sevgisi gündem oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldıkları hezimetin ardından gözünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'ye olan sevgisi yeniden gündem oldu.
'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtiği gündem itibaren mega kentin kabusu haline geldi.
İstanbulluları; yanan İETT otobüslerine, sürekli bozulan metrobüslere ve raydan çıkan tramvaylara mahkum bırakan İmamoğlu, hizmetleriyle değil tatilleriyle gündeme geldi.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, İBB'nin imkanlarını kullanarak cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle şehir şehir dolaşan Ekrem İmamoğlu, seçimlerdeki hezimetin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna gözünü dikti.
Seçim sonrası yaptığı açıklamalarıyla sürekli 'değişim' vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na gözdağı veren İmamoğlu'nun FETÖ skandalları yeniden gündeme geldi.
"Valla ben hayatımda FETÖ'yü övmedim" diyen Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'ye olan sevgisinin büyüklüğü dikkat çekti.
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Ekrem İmamoğlu'nun sürekli FETÖ'cülerle ve FETÖ'ye bağlı kurumlarda verdiği pozlar, "Valla ben hayatımda FETÖ'yü övmedim" sözünün de yalan olduğunu ortaya koydu.