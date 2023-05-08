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Gündem Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki korsan mitingine Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'tan tepki: Provokasyonlardan medet ummaya başladılar
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki korsan mitingine Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'tan tepki: Provokasyonlardan medet ummaya başladılar

Yeniakit Publisher
2023-05-08 20:05:00 - 2023-05-08 20:10:31
Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki korsan mitingine Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat'tan tepki: Provokasyonlardan medet ummaya başladılar

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurumlular ile ilgili sözlerine tepki göstererek, “Milletimizi tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Millet İttifakı’nın neferleri seçimi kaybedeceğini anlayınca provokasyonlardan medet ummaya başladılar” dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurumlular ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Yasaların öngördüğü çerçevede başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm siyasetçilerin miting yapabileceğini belirten Canpolat, “Demokrasinin, özgürlüğün olduğu bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bu kapsamda gerekli şartlara, kanunlara uyulması şartıyla herkes miting yapabilir, gösteri yapabilir. Taşkınlığa, milletimizi tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur” diye konuştu.

Erzurum’da korsan miting yapan İmamoğlu...

“Erzurum’a ‘Esnaf ziyareti yapacağız’ diyerek giden ancak kent meydanında otobüs üzerinde konuşma yapmaya kalkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yanlış yapmıştır” diyen Canpolat, “Erzurum’da korsan miting yapan Ekrem İmamoğlu, yaşanan bütün olaylardan bizzat sorumludur. Esnaf ziyareti yapacağını söylüyorsun ama gidip korsan miting yapmaya kalkışıyorsun. Bu büyük bir sorumsuzluktur. Ekrem İmamoğlu hem büyük bir sorumsuzluk ortaya koymuştur ve hem de utanmadan Erzurum Valimiz Oktay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen suçlanmıştır. Ekrem İmamoğlu önce aynaya bakmalı ve nerede hata yaptığını görmeli” ifadelerini kullandı.

“Kirli provokasyonlardan medet umuyorlar”

Erzurum’da yaşanan taşlı saldırıya ilişkin "Kim yapmışsa sorumluları ortaya çıkarılmalı" diyen Kadir Canpolat, şunları söyledi:

“Taşlı saldırı kim tarafından yapılırsa yapılsın kınıyorum. Bizim hiçbir şekilde ilgimiz alakamız olmayan bir saldırı üzerinden CHP’li Ekrem İmamoğlu, bizi yani Osmanlı Ocakları’nı hedef göstermiştir. Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da kendi kendini birilerine taşlattırdığını düşünüyorum. Sandıkta kaybedeceklerini gördüler ve artık bu aşamadan sonra kirli provokasyonlardan medet umuyorlar. Erzurum’da taşlı saldırıda bulunanların bizzat Ekrem İmamoğlu’nun adamlarının olabileceğini düşünüyorum. Seçimi kaybedeceklerini anlayan Millet İttifakı’nın neferleri suyu bulandırmaya çalışıyor.”

“Osmanlı Ocakları olarak asla taşkınlıktan yana olmayız”

Canpolat, “Erzurum’daki taşlı saldırıda eğer bir kişi bile olsa Osmanlı Ocakları’nın mensubu varsa kendim bizzat kendisini hem Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunurum ve hem de o kişiyi derhal teşkilatlarımızdan uzaklaştırırım. Biz Osmanlı Ocakları olarak asla şiddetten, taşkınlıktan yana olmadık ve bundan sonra da asla olmayız. Mafyavari eylemler üzerinden Osmanlı Ocakları’nı yıpratmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz asla buna müsaade etmeyiz” şeklinde konuştu.
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“Provokasyonlara ve kirli oyunlara asla gelmeyin”

14 Mayıs seçimlerine çok az bir zaman kala benzer provokasyonların olabileceğine dikkat çeken ve uyaran Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ekrem İmamğlu’nun teşkilatımızı hedef göstermesinin hemen ardından Osmanlı Ocakları’nın Hollanda yetkilisine saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu tür eylem ve saldırılara karşı tüm teşkilat mensuplarımızı, tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Size saldırı yapılsa bile asla karşılık vermeyin ve yasal çerçevede kalınız ve ilgili makamlara şikayetlerinizi gerçekleştirerek hakkınızı, hukukunuzu arayınız. Provokasyonlara karşı uyanık olun ve kirli oyunlara asla gelmeyin.”

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