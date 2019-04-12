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Seçim 2019 Sayfası

"Ekrem İmamoğlu'nun 145 yıl söylemi vicdanları sızlatmıştır"

Yesevi Alperenler Ocağı Genel Başkanı Kürşat Mican, CHP'nin İstanbyl Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun "145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz" açıklamasının vicdanları sızlattığını söyledi.

12 Nisan 2019 Cuma 00:34
"Ekrem İmamoğlu'nun 145 yıl söylemi vicdanları sızlatmıştır"

Yesevi Alperenler Ocağı Genel Başkanı Kürşat Mican, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "145 yıl" söyleminin vicdanları sızlattığını belirterek, "Beş bin yıllık devlet ahlakımıza, adabımıza, teamüllerimize gelenek ve göreneklerimize taban tabana zıt böyle bir izahat, iki asırdır bu memleketi hizaya getirmek isteyen, Anadolu topraklarındaki varlığımızdan rahatsız olan Avrupa'ya ve Avrupalılara ait bir ağızdır, söylemdir." dedi.

Mican, Eyüp'teki Yesevi Alperenler Ocağı'nda düzenlediği basın açıklamasında, 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarıyla alakalı yaşanan şaibeli durumun milleti gerdiğini ifade etti.

"Vicdanları sızlatmıştır"

Yüksek Seçim Kurulunun ve Türk yargısının bu konuda en doğru ve en adil kararla süreci neticelendireceğine dair inançlarının tam olduğunu vurgulayan Mican, İmamoğlu'nu eleştirdi. Mincan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İmamoğlu'nun 145 yıl söylemi vicdanları sızlatmıştır. Beş bin yıllık devlet ahlakımıza, adabımıza, teamüllerimize gelenek ve göreneklerimize taban tabana zıt böyle bir izahat, iki asırdır bu memleketi hizaya getirmek isteyen, Anadolu topraklarındaki varlığımızdan rahatsız olan Avrupa'ya ve Avrupalılara ait bir ağızdır, söylemdir. Bu dil büyük Türk milletine, milli tarihini özümsemiş ve benimsemiş Anadolu insanına, 3 kıtayı adaletle, şefkatle, merhametle, liyakatle yönetmiş, dünyaya 72 milleti asayişle bir arada tutmanın dersini vermiş şanlı ecdadımızın torunlarına ait olan bir dil, bir üslup ve bir dimağ değildir. Bizler şanlı ecdadımızla gurur duyuyoruz."

Ekrem İmamoğlu ne demişti?

Ekrem İmamoğlu bir açıklamasında, "Demokrasi sadece kazanılarak temin edilmez. İstanbul seçimini sadece İstanbullu değil tüm dünya izliyor... 145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 00:34
  1. İstanbul
  2. Yesevi Alperenler Ocağı Genel Başkanı Kürşat Mican

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