Ekrem İmamoğlu'nu zora düşürecek detay! 1.2 milyonun nereye gittiği belli oldu

CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde dilenci kovalamak için 2 yılda 1 milyon 266 bin 977 lira harcadığı ortaya çıktı. Beylikdüzü Belediyesi’nin 2015 ve 2016 yılı faaliyet raporlarına yansıyan rakamlara göre, “Kabahatler Kanunu’na göre dilencilik denetimlerinin yapılması” tanımı adı altında 2015’te 562 bin 53 lira 94 kuruş, 2016 yılında ise aynı tanım altında 704 bin 924 lira 12 kuruş harcadığı belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait ilginç icraatları ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP adayının Beylikdüzü'nde dilencileri kovalamak için 2 yılda 1 milyon 266 bin 977 lira harcadığı belirlendi.

Dilenci kovalamak için 1.2 milyon

Beylikdüzü Belediyesi'ne ait 2015 ve 2016 faaliyet raporlarına göre İmamoğlu, 2015 yılında "Kabahatler Kanunu'na göre dilencilik denetimlerinin yapılması" işine 562 bin 53 lira 94 kuruş harcadı. Yine Beylikdüzü Belediyesi'nin 2016 yılı faaliyet raporuna göre, "Kabahatler Kanunu'na göre dilencilik denetimlerinin yapılması" işi için 704 bin 924 lira 12 kuruş harcandı.

CHP'li belediyenin bu ilginç iş için harcadığını faaliyet raporlarında ilan ettiği rakamlar dudak uçuklattı. Harcamanın Beylikdüzü Zabıtası tarafından yapıldığı ileri sürüldü.

Bilindiği gibi CHP adayı, bazı basın yayın kuruluşlarında İstanbul'da 'israf' yapıldığı söyleminde bulunmuştu. CHP adayının dilencileri kovalarken 2 yılda 1 milyon 266 bin 977 lirayı nasıl harcadığını izah etmesi bekleniyor.

BELGE 1: 2015 YILI FAALİYET RAPORU

BELGE 2: 2016 YILI FAALİYET RAPORU