  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nu sarsan anket! Bunu beklemiyordu

Esenler Belediye Başkanı Göksu, İstanbul ile ilgili yapılan anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:16:00 -
Ekrem İmamoğlu'nu sarsan anket! Bunu beklemiyordu

Esenler Belediye Başkanı Göksu, İstanbul seçimiyle ilgili yapılan son anket hakkında bilgi verdi. Göksu, "Yarın seçim olsa İstanbullular tekrar İmamoğlu'nu mu seçer yoksa siz mi kazanırsınız" sorusuna, "Bunu ben demiyorum, anketlere bakın. Allah'ın izniyle, tekrar bir seçim olsa AK Parti yeniden yoluna devam edecek" yanıtını verdi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı. Göksu, Par'ın, "Yarın seçim olsa sizce İstanbullular tekrar İmamoğlu'nu mu seçer, yoksa bu sefer biz kazanırız der misiniz" diye sordu.

Göksu bu soruyu, "Bunu ben demiyorum, anketlere bakın. Allah'ın izniyle, tekrar bir seçim olsa AK Parti yeniden yoluna devam edecek. Hiç tereddüt etmeden AK Parti yeniden alacak" şeklinde yanıtladı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı