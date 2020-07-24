Ekrem İmamoğlu'nu sarsan anket! Bunu beklemiyordu

Esenler Belediye Başkanı Göksu, İstanbul seçimiyle ilgili yapılan son anket hakkında bilgi verdi. Göksu, "Yarın seçim olsa İstanbullular tekrar İmamoğlu'nu mu seçer yoksa siz mi kazanırsınız" sorusuna, "Bunu ben demiyorum, anketlere bakın. Allah'ın izniyle, tekrar bir seçim olsa AK Parti yeniden yoluna devam edecek" yanıtını verdi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı. Göksu, Par'ın, "Yarın seçim olsa sizce İstanbullular tekrar İmamoğlu'nu mu seçer, yoksa bu sefer biz kazanırız der misiniz" diye sordu.

Göksu bu soruyu, "Bunu ben demiyorum, anketlere bakın. Allah'ın izniyle, tekrar bir seçim olsa AK Parti yeniden yoluna devam edecek. Hiç tereddüt etmeden AK Parti yeniden alacak" şeklinde yanıtladı.