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Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çekecek atama! O müdürü Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atadı

23 Haziran seçimlerinin ardından işçi kıyımına başlayan ve ilginç atamalar yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, 2014'te de Halkla İlişkiler Müdürü olan Atakan Yılmaz, görevden alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atadı.

2019-10-31 20:31:00 - 2019-10-31 20:32:05
Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çekecek atama! O müdürü Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atadı

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmesinden sonra görevden alma ve atamalar sürüyor. 2014'te de Halkla İlişkiler Müdürü olan Atakan Yılmaz, görevden alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandı.

"Her şey güzel olacak" sloganı ile İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, tepki çekecek bir atamaya daha imza attı.

2014'te de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'inde (İBB) Halkla İlişkiler Müdürü olan Atakan Yılmaz, görevden alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandı. Yılmaz'ın yerine, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne aynı birimde eğitim şefi olarak görev yapan Fulya Solmaz atandı.

AK Parti'li İBB Meclis üyeleri de, Yılmaz'ın görevden alınıp, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandığını doğruladı.

"Atamalar mevzuata uygun" savunması

Öte yandan, bir İBB yetkilisi, müdürün görevden alınıp, başka bir birime memur olarak atanmasının yasal olup, olmadığıyla ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm işlem ve kararları hukuk içinde, mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Atama ve yer değiştirme kararları da bu anlayışla yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Nostalji

cami imamlarının müsteşarlıklaradevletin en ust makamlarına atanamsına sesınızı cıkarmoyorsunuz da; o anda LIYAKAT aklınıza gelmıyor da basıt bır tenzili rutbe neden sizi rahatsız edıyor. Yaptı ıse hakkı olanı yaptı gayet yasla gayet normal.
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Vatandaş

İmama karışmayın , imam bilir işini.
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