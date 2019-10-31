Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çekecek atama! O müdürü Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atadı

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmesinden sonra görevden alma ve atamalar sürüyor. 2014'te de Halkla İlişkiler Müdürü olan Atakan Yılmaz, görevden alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandı.

"Her şey güzel olacak" sloganı ile İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, tepki çekecek bir atamaya daha imza attı.

2014'te de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'inde (İBB) Halkla İlişkiler Müdürü olan Atakan Yılmaz, görevden alınarak Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandı. Yılmaz'ın yerine, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne aynı birimde eğitim şefi olarak görev yapan Fulya Solmaz atandı.

AK Parti'li İBB Meclis üyeleri de, Yılmaz'ın görevden alınıp, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne memur olarak atandığını doğruladı.

"Atamalar mevzuata uygun" savunması

Öte yandan, bir İBB yetkilisi, müdürün görevden alınıp, başka bir birime memur olarak atanmasının yasal olup, olmadığıyla ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm işlem ve kararları hukuk içinde, mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Atama ve yer değiştirme kararları da bu anlayışla yapılmaktadır" şeklinde konuştu.