Ekrem İmamoğlu'ndan PKK sevici Amedspor'a tebrik mesajı!
PKK sevici Amedspor'un TFF. 1. Lig'e yükselmesinden sonra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tebrik mesajı paylaştı.
Tribün olayları gündemden düşmeyen, tribünlerinde PKK paçavraları açılarak, terör örgütü ve bebek katili Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılan Amedspor, TFF 1. Lig'e yükseldi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz sezon, "Bursaspor deplasmanında alınan galibiyeti Sur'da, Cizre'de direnen gerillalara ve Fedakar Kürdistan halkına armağan ediyoruz" şeklinde skandal bir paylaşımda bulunan Amedspor'u tebrik etti.
İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "TFF 2. Lig’de şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor’u yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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