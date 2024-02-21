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Gündem Ekrem İmamoğlu’ndan itiraf gibi açıklama! “İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız”
Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan itiraf gibi açıklama! “İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız”

Yeniakit Publisher
2024-02-21 15:51:00 -

2019 seçimleriyle birlikte İstanbul'un başına geçen CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu, megakenti adete fetret döneminin içine hapsetti. Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaşların dertlerine sorun üretmek yerine, ekstra dertler üreten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbulluyu isyan ettirdi. Son olarak 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin PR konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu, “İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız.” sözleriyle adete son 5 yılın özetini yaptı.

5 yıl önce gerçekleşen 2019 yerel seçimleriyle birlikte göreve gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevde kaldığı süre boyunca İstanbulluya İstanbul'u dar etti. Verdiği metro sözlerini yerine getirmeyen İmamoğlu, halihazırda devam eden metro projelerine de harfiyat dökerek tarihe geçti.

MURAT KURUM: METRO ÇALIŞMALARINI YENİDEN BAŞLATACAĞIZ

Söz konusu skandala ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise, "CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı metro hattı çalışmalarını yeniden başlatacağız" diyerek İstanbullu vatandaşlara müjdeyi vermişti.

"Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızı; 10 temel başlıkta detaylı bir şekilde sizlere, İstanbullu hemşerilerimize sunduk" diyen Murat Kurum, "Bir, Çekmeköy'de tüm trafik sorununu bitireceğiz. 1 Nisan'da ilk iş olarak; CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

 

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