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Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 'Önce kutlu olsun sonra mübarek olsun'

Yerel seçimler öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlar için yaptığı hizmetleri "israf" diye nitelendirerek AK Parti'ye çamur atan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı yaklaşırken büyük bir skandala imza attı. İmamoğlu, İstanbullular için hazırlanan 1 milyon bayram tebrik kartını sözde ifade hatası bizce 'takiye' yaparak değiştirme talebinde bulundu. CHP'li başkanın talebi sonrası 1 milyon tebrik kartı israf edilerek çöpe giderken yenileri basılmaya başlandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 03:10
Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 'Önce kutlu olsun sonra mübarek olsun'

Bir dönem CHP'nin musluklarından su dahi akıtamadığı İstanbul'u hizmet belediyeciliğiyle buluşturan AK Parti'ye "israf" çamuru atarak sürekli algı oluşturan Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı öncesi amiyane tabirle israfın kralını yaptı.

Seçim döneminde "İstanbul'un kaybedecek bir tek saniyesi bile yok" söylemleriyle dikkat çeken ve seçimin hemen ardından tatile çıkan Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da keyif sürmesi İstanbul için pahalıya mal oldu. İstanbullular için bastırılan 'Sizin, sevdiklerinizin ve tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin Kurban Bayramı'nı kutlarım' yazılı 1 milyon tebrik kartları çöpe atıldı. İmamoğlu'nun direktifiyle yeniden basılan 1 milyon tebrik kartında 'Sizin, sevdiklerinizin ve tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin Kurban Bayramı mübarek olsun' ifadelerine yer verildi.

İBB'deki bu israf sosyal medyada büyük tepki çekerken 'İmamoğlu ile israf düzeni başladı' yorumları yapıldı.

 

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 03:10
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP
  4. İBB

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