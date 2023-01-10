Ekrem İmamoğlu'ndan bir sahtekarlık da metroda! Gerçek rakamlar ortaya çıktı... İşte AK Parti ve diğerleri

Göreve başladığından bu yana tartışmalı adım ve kararlara imza atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakente hizmet etmezken kendisinden önce başlatılan projeleri kendi yapmış gibi göstermeye devam ediyor.

Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a en çok metro yapan başkan olduğuna dair veriler paylaşıldı. Verilerin baştan aşağı yanlış olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

CHP'ye yakın medya kuruluşları tarafından haberleştirilen verilerle ilgili İBB'den herhangi açıklama gelmedi.

Ortalıkta yayılan dezenformasyonla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Geçmişten bugüne İstanbul'da kim ne kadar metro yaptı?" başlıklı grafiklerin dezenformasyon içerdiği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Grafikte 1984'ten itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış isimlerin yıllık ortalama kaç kilometre metro hattı inşası gerçekleştirdiğine dair yanıltıcı bilgilere yer verilmiştir. Grafikte yazan rakamlar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. 1984-1989 döneminde İBB Başkanlığı yapan Bedrettin Dalan'ın 5 yıllık görev süresinde 8,1 kilometre (yıllık ortalama 1,62 kilometre) metro hattı inşası gerçekleştirilmiştir. 1989-1994 yılları arasında görev yapan Nurettin Sözen döneminde de 5 yılda toplam 12 kilometre (yıllık ortalama 2,40 kilometre) metro hattı inşa edilmiştir. 1994-1998 yılları arasında İBB Başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan döneminde 4,5 yılda 12 kilometre (yıllık ortalama 2,67 kilometre) metro hattı inşa edilmiştir. 1998-2004 yılları arasında görev yapan Ali Müfit Gürtuna döneminde 5,5 yılda 12,4 kilometre (yıllık ortalama 2,25 kilometre) metro hattı inşası gerçekleştirilmiştir.

2004-2017 yılları arasında başkanlık yapan merhum Kadir Topbaş döneminde 13,5 yılda 142,88 kilometre (yıllık ortalama 10,58 km) metro hattı inşa edilmiştir. Görevi devralan Mevlüt Uysal, 1,5 yılda 5,13 kilometre (yıllık ortalama 3,42 kilometre) metro hattı inşasını tamamlamıştır. 2019 yılında İBB başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nun 3,5 yıllık görev süresince 7,24 kilometre (yıllık ortalama 2,07 kilometre) metro hattı inşa edilmiştir."