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Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz açıklama! “Bunu söylerken hiç mi utanmıyorsun?” dedirtti
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz açıklama! “Bunu söylerken hiç mi utanmıyorsun?” dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-12-23 21:17:00 -
Ekrem İmamoğlu'ndan akılalmaz açıklama! "Bunu söylerken hiç mi utanmıyorsun?" dedirtti

Dört sene önce verdiği seçim vaatleri arasında İstanbul'a binlerce konut yapacağını söyleyen ama her söylemi gibi bu da havada kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine akılalmaz bir açıklamada bulundu.

Göreve geldiğinde çok büyük vaatlerde bulunan ancak bu iddialı sözlerinin tamamı havada kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayal kırıklığı olmaya devam ediyor.

Seçim vaatleri arasında binlerce konut yapacağı olan Ekrem İmamoğlu, "80 yıl geçse de hazırlayamayacağımızı gördük" açıklamasında bulundu.

Beklenen Marmara depremi için "80 yıl geçse de hazırlayamayacağımızı gördük" diyen İmamoğlu, "Başka yöntemler devreye aldık. Bu işler böyle olmayacak hızlı olmak zorundayız. Ama hızlı olmak hata yapmak demek değildir. Ben her birinizin yuvasının sağlam olmasıyla kafamı yastığa daha rahat koyabiliriz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları tartışma konusu olurken, vatandaşlar "Bunca yıl İstanbul'u kim yönetiyordu, bunu söylerken utanmıyor musun" sorusunu sordu.

 
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