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Siyaset Ekrem İmamoğlu'na Trabzon tokadı! Daha memleketlin güvenmiyor...
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'na Trabzon tokadı! Daha memleketlin güvenmiyor...

Yeniakit Publisher
2023-05-14 22:07:00 -
Ekrem İmamoğlu'na Trabzon tokadı! Daha memleketlin güvenmiyor...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da AK Parti ezici bir üstünlük kazandı.

 

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık ara önde giderken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da da ezici bir üstünlük sağladı.

Paylaşılan son verilere göre Trabzon'da sandıkların yüzde 80’i açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da yüzde 65,69 oya ulaşırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 28,04'te kaldı.
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