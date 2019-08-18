Ekrem İmamoğlu'na tepkiler büyüyor! 'Geleceksin işinin başına geçeceksin'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de yaptığı açıklamada İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddialarına yönelik açıklamalar yaptı.

İmamoğlu'nun meteoroloji ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Bakan Pakdemirli "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor." dedi.

İzmir'deki yangınlar

İzmir'deki orman yangınlarına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Pakdemirli ''Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.