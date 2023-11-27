  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'de temayül yoklaması bitti! İstanbul, Ankara ve İzmir’de sandıktan o isimler çıktı! Selçuk Bayraktar sürprizi olay oldu! İşte il il sonuçlar

Milyonlarca lira verip kağıt parçası almışlar! Şok detaylar ortaya çıktı!

Kapış kapış gidiyor! İşte ülkemizde satılan elektrikli otomobiller

Uzmanlar bu kışın nasıl geçeceğini açıkladı: Yalanlara inanmayın

Milli Gazete’den öyle Hamas’tan böyle! Hani Erdoğan hiçbir şey yapmıyordu?

13 İHA bir anda ortadan kayboldu! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Kuzey Kore'de demokrasi şöleni yaşandı! Katılım oranı tam yüzde 99,63...

Dünya bilinmeyen bir bölgeye girdi: Milyonlarca insan ölebilir

Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! 300 liradan kaçarken 80 bin TL'ye yakalanmayın

Dünyaca ünlü banka son altın tahminini duyurdu! Duyan işi gücü bırakıp hemen kuyumcuya gidecek
Gündem Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı: Son seçimlerde manipülatör olduğunu gördük
Gündem

Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı: Son seçimlerde manipülatör olduğunu gördük

Yeniakit Publisher
2023-11-27 19:32:00 -
Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı: Son seçimlerde manipülatör olduğunu gördük

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ramiz Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullandığı ifadeleri hatırlatarak, 'Seçimlerde, AB Komisyonunun gönderdiği gözlemcilere teşekkür ede ede bitiremedi. Anadolu Ajansını manipülasyonla suçladı. Son seçimlerde gördük kendisi manipülatör oldu.' dedi.

İBB Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Partili Meclis Üyesi Ramiz Polat ise konuşmasında, Hollanda Konsolosluğunun lale hediyesine değinerek, "Lale meselesi kalktılar Hollanda Konsolosluğu hediye etti diye Hollanda sayesinde sanki laleye tekrar kavuşmuşuz gibi bir imaj oluşturdular." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AB Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya ile İstanbulkart'ın 250 bin üyesiyle ilgili ortak çalışma içinde olduklarını söylediğini belirten Polat, "Burada veriler kimlerin elinde? Bir de Amerikan Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile 5 milyon dolarlık bir anlaşma yapmışlardı. Sitesinde verilerin işlenmesiyle ilgili iş birliği söz konusu. Amerika ile veri alışverişi risklidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ramiz Polat
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu'nun, Avrupa Konseyi'ni kıtanın en önemli demokrasi platformu olarak tanımladığına değinen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye vekalet savaşlarının sebep olduğu sığınmacı sorunu için çözüm istedi. Kimlerden? Orada askeri eğitim verenlerden, finansman sağlayanlardan, demografik yapıyı değiştirenlerden. Seçimlerde, AB Komisyonunun gönderdiği gözlemcilere teşekkür ede ede bitiremedi. Anadolu Ajansını manipülasyonla suçladı. Son seçimlerde gördük kendisi manipülatör oldu."

"DİKEY BAHÇELERİ YÜKSEK MALİYET İDDİASIYLA SÖKTÜ"

Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Partili Meclis Üyesi Hatice Yılmaz, İBB'nin dikey bahçeler ve logosuyla ilgili yaptığı çalışmaları eleştirdi.

Belediyenin dikey bahçeleri kaldırmasına tepki gösteren Yılmaz, "Dikey bahçeleri yüksek maliyet iddiasıyla söktü. Bahçelerin yerine konuşan duvarlar adını verdikleri grafiti yapılacağını duyuran İBB, Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yaptı. Gelen tepkiler üzerine grafiti uygulamasına son verilerek sarmaşık bitkileri dikileceğini açıkladılar. Bitkiler dikildi mi? Hayır. Yerine reklam koydular. Onu da gelen tepkiler üzerine kaldırdılar. "diye konuştu.

Yılmaz, İBB'nin uzun yıllardır kullanılan cami motifli logonun kaldırılıp yerine intihal iddiasının olduğu bir başka logo konulduğunu, bu değişikliğin İBB kurumsal hafızasını zedeleyeceğini söyledi.

İBB'nin mobil uygulamalarına da eleştirilerde bulunan Yılmaz, "2013'ten itibaren bir halkla ilişkiler başarısı olan MOBİETT'yi kaldırarak yerine çalışmayan Otobüsüm Nerede uygulamasını yayınladılar. Çok övdükleri mobil uygulamanın App Store üzerinden puanı 5 üzerinden 1.2." bilgisini paylaştı.

İBB'nin reklam harcamalarının çok ciddi rakamlara ulaştığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sadece İBB'nin 2023 bütçesinden 1 milyar 822 milyon lira PR, reklam ve organizasyonlara harcandı. Hani israftan kaçınılacaktı. Bu parayla her gün 1 adet olmak üzere 365 İETT otobüsü alınabilirdi."

Bisikletler nerede Ekrem?
Bisikletler nerede Ekrem?

Gündem

Bisikletler nerede Ekrem?

Şimdi de tünelde mahsur kaldılar! Ekrem varsa arıza var
Şimdi de tünelde mahsur kaldılar! Ekrem varsa arıza var

Gündem

Şimdi de tünelde mahsur kaldılar! Ekrem varsa arıza var

Özgür’ün ipi Ekrem’in elinde
Özgür’ün ipi Ekrem’in elinde

Siyaset

Özgür’ün ipi Ekrem’in elinde

Son ankette Ekrem'e büyük şok
Son ankette Ekrem'e büyük şok

Gündem

Son ankette Ekrem'e büyük şok

Gün geçmiyor ki beceriksiz Ekrem'in toplu taşıması arızalanmasın! Bu sefer de Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda arıza
Gün geçmiyor ki beceriksiz Ekrem'in toplu taşıması arızalanmasın! Bu sefer de Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda arıza

Aktüel

Gün geçmiyor ki beceriksiz Ekrem'in toplu taşıması arızalanmasın! Bu sefer de Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda arıza

Ekrem Alevileri konserle bağlamış
Ekrem Alevileri konserle bağlamış

Gündem

Ekrem Alevileri konserle bağlamış

İstanbul'u sel aldı CHP'li Ekrem İmamoğlu yine kayboldu!
İstanbul'u sel aldı CHP'li Ekrem İmamoğlu yine kayboldu!

Gündem

İstanbul'u sel aldı CHP'li Ekrem İmamoğlu yine kayboldu!

Zam üstüne zam! İstanbul'da suya da zam yapıldı! ‘Her şey çok güzel olacak’ dediğin bu muydu Ekrem?
Zam üstüne zam! İstanbul'da suya da zam yapıldı! ‘Her şey çok güzel olacak’ dediğin bu muydu Ekrem?

Ekonomi

Zam üstüne zam! İstanbul'da suya da zam yapıldı! ‘Her şey çok güzel olacak’ dediğin bu muydu Ekrem?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23