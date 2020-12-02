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Gündem Ekrem İmamoğlu'na kim suikast düzenleyecek?
Gündem

Ekrem İmamoğlu'na kim suikast düzenleyecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast düzenleneceği iddiası gündemi bir anda değiştirdi. Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi’nde ihale usulsüzlüğüne ilişkin haberler ve CHP’deki taciz ve tecavüz skandalları konuşulurken birden Ekrem İmamoğlu’na suikast düzenleneceği iddiasına yönelik haberlerle günden bir anda değişti. Peki Ekrem İmamoğlu'na kim suikast düzenleyecek?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 08:58:00 - 2020-12-02 08:58:53
Ekrem İmamoğlu'na kim suikast düzenleyecek?

CHP’den beslenen solak medya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na can simidi oldu. İBB Başkanı İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanı olduğu dönemde, 17 yazarın katılacağı bir söyleşi etkinliği için açık ihale yapıldığı, ihaleyi kazanan şirkete belediye kasasından 987 bin TL ödendi ancak yazarların bu etkinliğe katılmadığı öğrenilmişti. Türkiye Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye başkanlığı dönemindeki bu ihale usulsuzluğunu konuşurken CHP’den beslenen sözde medya Ekrem İmamoğlu’nu kurtarmanın derdine düştü.

Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi yalanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na DEAŞ'lı teröristlerin suikast düzenleyeceği bazı medya organlarında dillendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü iddiaları yalanlarken, siyasiler CHP'nin gündemi değiştirmek istediğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik çıkan haberlerde yer aldığı gibi bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanmasının söz konusu olmadığını duyurdu. EGM'den yapılan açıklamada, ''Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir'' denildi. Emniyet'in açıklamasının ardından siyaset dünyasından İmamoğlu ve CHP'ye sert tepkiler geldi.

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