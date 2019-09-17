Ekrem İmamoğlu'na 'Canımı veririm, size bilgileri vermem' demişti! İBB'deki o isim görevden alındı

İBB'deki veri kopyalama tartışmalarında Ekrem İmamoğlu'na 'Canımı veririm size bilgileri vermem' sözleriyle gündeme gelen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. Son olarak İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'un yerine Şeref Can Ayata getirildi. Karabulut, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında İmamoğlu'nun veri kopyalama tartışmalarında "Canımı veririm size bilgileri vermem" demişti.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda veri kopyalamak isteyen Ekrem İmamoğlu'nun bu girişimini engelleyerek, "Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem" demişti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi başvuru sonucu veri incelemeye dair durdurma kararı almıştı.