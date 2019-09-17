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Ekrem İmamoğlu'na 'Canımı veririm, size bilgileri vermem' demişti! İBB'deki o isim görevden alındı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun veri kopyalama girişimini önleyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı.

17 Eylül 2019 Salı 12:57
Ekrem İmamoğlu'na 'Canımı veririm, size bilgileri vermem' demişti! İBB'deki o isim görevden alındı

İBB'deki veri kopyalama tartışmalarında Ekrem İmamoğlu'na 'Canımı veririm size bilgileri vermem' sözleriyle gündeme gelen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut görevden alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kadrosundaki değişiklikler devam ediyor. Son olarak İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut'un yerine Şeref Can Ayata getirildi. Karabulut, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında İmamoğlu'nun veri kopyalama tartışmalarında "Canımı veririm size bilgileri vermem" demişti.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda veri kopyalamak isteyen Ekrem İmamoğlu'nun bu girişimini engelleyerek, "Şifreyi sadece ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu kararını verene dek ben size şifreyi vermiyorum. Bununla alakalı görevden alabilirsiniz, soruşturma başlatabilirsiniz ama bu şifre benimle beraber yok olur gider. Canımı veririm yine size bilgileri vermem" demişti.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi başvuru sonucu veri incelemeye dair durdurma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:57
  1. İstanbul
  2. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut
  3. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • hasanhasan35 dk önce
    HDPKK nin ve FETO gibi teror orgutlerinin cabaları ve oylarıyla seçilenekrem bu bilgileri diyet borcu olarak PKK teror orgutlerine peşkeş cekicek mi acaba? Hep birlikte gorecegiz..
  • NazmiNazmi52 dk önce
    Bu asık suratlı herif zaten istifa etmiş idi.Hiç sevmezdim kendisini.2-3 kez günaydın dedim cevap bile vermedi.Kendini kral görüyor idi
  • II.MuratII.Murat59 dk önce
    Bu bayat ve yalan bir haber.Bu sahis haftalar öncesi kendi istifa etti ve Halkin oylariyla secilen Sayin Imamogluna seve seve Sifreyi verdi.
  • ..1 sa önce
    o kadar erkeksen niye hala istifa etmedin ahlaksızhala çalışıyorsun

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