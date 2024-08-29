Ekrem İmamoğlu yönetimine sert tepki! Hayatını kaybedenin ailesine şimdi Bellini’yi anlatın

Ters yönde park etmiş İBB aracına çarpmamak için direksiyon kırdığı görülen metrobüs şoförü, karşı şeritten gelen bir diğer metrobüse çarpınca felaket yaşandı.

Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, kazaya dair önemli açıklamalar yapıldı.

Konuyu değerlendiren Karahasanoğlu şunları söyledi:

Merak ediyorum, İmamoğlu ne açıklama yapacak? “85 milyar dolarlık rant oluştu.” Batsın sizin rantınız, batsın sizin betonunuz, batsın sizin müteahhitliğiniz, batsın sizin “Fatih portresini Türkiye’ye getirdik” söylemleriniz. Her şeyiniz batsın! İnsanlar evinden işine ekmek parasını kazanmak için giderken insanlar canını size emanet ediyor.