  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan skandal koronavirüs iddiası!
Gündem

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan skandal koronavirüs iddiası!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, skandal bir koronavirüs açıklamasına imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 21:02:00 -
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan skandal koronavirüs iddiası!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tepki toplayan bir koronavirüs açıklamasına imza attı, Sağlık Bakanlığını itibarsızlaştırmaya çalıştı.

İmamoğlu ve Yavaş, başından beri her kesimden övgü alan Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın süreci şeffaf yönetilmediği, açıklanan rakamların gerçekleri yansıtmadığı şeklinde skandal iddialarda bulundu.

İmamoğlu, şu anda İstanbul'daki ölü sayısının Türkiye'deki toplam ölü sayısına eşit olduğunu, bunun duyulması halinde kıyamet kopacağını iddia ederken, Yavaş ise sadece Ankara’da 563 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Bulduğu her fırsatta teröre arka çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs vaka ve ölüm oranlarının arasında paralellik olmadığını öne sürmüştü.

Terör destekçisi Türk Tabipler Birliğinin skandal iddiası bugün Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanları tarafından da dillendirildi.

TTB'nin skandal iddiası

Koronavirüsle ilgili spekülasyonlara dikkat edilmesi gereken bu sıkıntılı dönemde, Türk Tabipler Birliği de ellerinde belge olmadığını fakat duyumlar aldıklarını ileri sürerek Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının açıklanandan daha fazla olduğunu iddia etmişti.

TTB ayrıca hazırladığı raporda Sağlık Bakanlığını, vaka sayılarını gizlemekle itham etmiş ve hastanelerin yetersiz düzeyde olduğu, sağlık personeline yetecek kadar bile maske olmadığını öne sürmüştü.

Bakan Koca'dan cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise tepki çeken iddialara yanıt vermiş, yapılan açıklamaların son derece talihsiz olduğunu, birlik olunması gereken dönemde bu iddiaların maksatlı olduğunu ifade etmiş, Bakanlık olarak şeffaf davrandıklarını vurgulamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül
Teknoloji

Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excel..
Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi
Gündem

Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası çatışma dahil her türlü seçenek için hazırlık yapan TSK, angajman seviyesine gemi komutanına kadar i..
Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi
Gündem

Başkan Erdoğan jest yapmıştı! Devlet Bahçeli arayıp endişesini dile getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Adana’da yapılan köprüye, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin adı verilmiş..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı