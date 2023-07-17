Ekrem İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Ekrem İmamoğlu'na "üzücü" haberi verdi. "Bu gidişle ne CHP koltuğuna, ne de bir daha İBB'ye aday olursun. Çünkü Genel Merkez seni sildi" ifadelerini kullanan Genç, yazısında şunları kaydetti:

" "Kurultaya git, seni yenerim demokrat dedem" diyemiyor. Maçası yemiyor. Kaçak güreşmeye devam ediyor.

"İktidar için değişim" hareketi başlatıyor. Hesapta Twitter üzerinden CHP'li seçmeni örgütleyecek.

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Cürmü kadar yer yakamadı bile.

"İktidar için değişim" çağrısının ne kadar karşılık bulduğunu öğrenmek için bir de anket yaptırmış Eko. Ankete göre, CHP seçmeninin yüzde 78.5'i değişim istiyormuş...

Oldu canım. Genel Merkez'e haber yolla hemen kurultayı toplasınlar.

Eko hakikaten CHP'yi tanımıyor. CHP koltuğunda kimin oturacağına seçmeni karar veriyor sanıyor. (Bir kısım CHP seçmeni 'tuvalet terliği' bile olsa oy veriyor zaten. Yani adayın önemi yok!..)

Bye Kemal, "Ben bugüne kadar çıkıp 'Ben genel başkanlığa adayım' demedim." diyor.

Yani şimdiye kadar hiç kendi istememiş, Genel Başkanlığı hep ona itelemişler!..

Kuralı anladın mı şimdi?.. Sana da iteleyecekler ki, aday olasın...

Lakin bu gidişle ne CHP koltuğuna, ne de bir daha İBB'ye adaylığına aday olursun.

Çünkü Genel Merkez seni sildi!

Haberin olsun.

(CHP'yi senden daha iyi tanıyan HİKO) (...)"