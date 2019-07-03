Ekrem İmamoğlu Sözcü muhabirini maaşa mı bağladı?
Seçim döneminde CHP'li adayı cilalayarak diğer adaylara yönelik karalama kampanyası yapan Sözcü gazetesi, 36 günde 6 Ekrem İmamoğlu röportajı yaparak kırılması zor ilginç bir yandaşlık rekoruna imza attı. Gazetenin muhabiri Özlem Gürses, kısa sürede bu kadar çok röportaja imza atarak İmamoğlu'nun sözcülüğünü yaparken birçok kişi, “Sözcü gazetesini, Ekrem İmamoğlu mu fonluyor' sorusunu sordu.03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:24
Yeniakit.com.tr
Yaptığı asılsız ve yalan haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi'nin CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yaptığı resmi olarak tescillendi. Gazete muhabiri Özlem Gürses, İmamoğlu ile bir ayda tam 6 röportaj yaptı. Doğruları yazan gazeteleri ‘yandaş medya’ diyerek linç eden sözde gazetecilerin bu duruma sessiz kalması dikkat çekerken, birçok kişi ise 'İmamoğlu, Sözcü muhabirini maaşa bağladı' yorumunu yaptı.
36 günde 6 röportaj
CHP'li adayı şişirmeye 29 Mayıs'ta başlayan Sözcü gazetesi muhabiri Özlem Gürses, bu röportajından sadece iki gün sonra yani 31 Mayıs'ta İmamoğlu'nu yeniden gündeme getirdi. Gürses, İmamoğlu'nu cilalamaya sadece üç gün ara verdikten sonra 2 Haziran'da 'Kadınlar mutlu olursa toplum mutlu olur' başlığıyla yayınladığı bir röportaj daha yaptı. Bu silsile 6 Haziran'da devam ederken 3 Temmuz'da sona erdi.
36 Günde 6 kez İmamoğlu'nu gazetesinde misafir eden Sözcü'ye 'Gazeteyi Ekrem İmamoğlu'na mı kiraladınız' soruları sorulurken birçok kişi muhabir Özlem Gürses'in yandaşlık yaptığını belirtti.
Sözcü gazetesi ve bazı yazarları, yaptıkları yayınlarla “Yaşlı Kemalistleri yolan yayın organı” olarak biliniyor.
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