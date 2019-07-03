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Ekrem İmamoğlu Sözcü muhabirini maaşa mı bağladı?

Seçim döneminde CHP'li adayı cilalayarak diğer adaylara yönelik karalama kampanyası yapan Sözcü gazetesi, 36 günde 6 Ekrem İmamoğlu röportajı yaparak kırılması zor ilginç bir yandaşlık rekoruna imza attı. Gazetenin muhabiri Özlem Gürses, kısa sürede bu kadar çok röportaja imza atarak İmamoğlu'nun sözcülüğünü yaparken birçok kişi, “Sözcü gazetesini, Ekrem İmamoğlu mu fonluyor' sorusunu sordu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:24
Ekrem İmamoğlu Sözcü muhabirini maaşa mı bağladı?

 Yeniakit.com.tr 

Yaptığı asılsız ve yalan haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi'nin CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yaptığı resmi olarak tescillendi. Gazete muhabiri Özlem Gürses, İmamoğlu ile bir ayda tam 6 röportaj yaptı. Doğruları yazan gazeteleri ‘yandaş medya’ diyerek linç eden sözde gazetecilerin bu duruma sessiz kalması dikkat çekerken, birçok kişi ise 'İmamoğlu, Sözcü muhabirini maaşa bağladı' yorumunu yaptı.

36 günde 6 röportaj

CHP'li adayı şişirmeye 29 Mayıs'ta başlayan Sözcü gazetesi muhabiri Özlem Gürses, bu röportajından sadece iki gün sonra yani 31 Mayıs'ta İmamoğlu'nu yeniden gündeme getirdi. Gürses, İmamoğlu'nu cilalamaya sadece üç gün ara verdikten sonra 2 Haziran'da 'Kadınlar mutlu olursa toplum mutlu olur' başlığıyla yayınladığı bir röportaj daha yaptı. Bu silsile 6 Haziran'da devam ederken 3 Temmuz'da sona erdi.

36 Günde 6 kez İmamoğlu'nu gazetesinde misafir eden Sözcü'ye 'Gazeteyi Ekrem İmamoğlu'na mı kiraladınız' soruları sorulurken birçok kişi muhabir Özlem Gürses'in yandaşlık yaptığını belirtti.

Sözcü gazetesi ve bazı yazarları, yaptıkları yayınlarla “Yaşlı Kemalistleri yolan yayın organı” olarak biliniyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:24
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Özlem Gürses

YORUM YAZ

  • Yusuf canYusuf can20 dk önce
    Bazı şerefsizler yandaş medya deyip duruyorlardı şimdi bunlar yandaş değil paçavra gazete mesela Fox TV CHP bin resmi yayın organı sorsan gazete ılık yapiyorlar İstanbul'u betebet batiracaklarbunlarda o şehri yönetecek ne akıl var nede feraset gorursunuz
  • mahmut the muhteremmahmut the muhterem43 dk önce
    açın kendi haberlerinizi okuyun azıcık fetodan içeri alınmamak için yalanmadık nokta bırakmadınız
  • Davut DoğrucuDavut Doğrucu1 sa önce
    Çok çirkin bir yazı olmuş 6 kere röportaj yaptı diye kadın gazeteci ye çirkin iftiralar atmışsınız yok maaşa mi bağlandın yok yandaşmısın dahada inciticisi yanaşma mısın.akit iftira üzerine gazetecilik yapılmaz.iftira dinimizde büyük suç
  • TuranTuran1 sa önce
    Aile meselesi dir belki de....mtrs fln..
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bu Şerefsizlerden Her Şey Beklenir.

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