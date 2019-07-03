Ekrem İmamoğlu Sözcü muhabirini maaşa mı bağladı?

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Yaptığı asılsız ve yalan haberlerle gündeme gelen Sözcü Gazetesi'nin CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yaptığı resmi olarak tescillendi. Gazete muhabiri Özlem Gürses, İmamoğlu ile bir ayda tam 6 röportaj yaptı. Doğruları yazan gazeteleri ‘yandaş medya’ diyerek linç eden sözde gazetecilerin bu duruma sessiz kalması dikkat çekerken, birçok kişi ise 'İmamoğlu, Sözcü muhabirini maaşa bağladı' yorumunu yaptı.

36 günde 6 röportaj

CHP'li adayı şişirmeye 29 Mayıs'ta başlayan Sözcü gazetesi muhabiri Özlem Gürses, bu röportajından sadece iki gün sonra yani 31 Mayıs'ta İmamoğlu'nu yeniden gündeme getirdi. Gürses, İmamoğlu'nu cilalamaya sadece üç gün ara verdikten sonra 2 Haziran'da 'Kadınlar mutlu olursa toplum mutlu olur' başlığıyla yayınladığı bir röportaj daha yaptı. Bu silsile 6 Haziran'da devam ederken 3 Temmuz'da sona erdi.

36 Günde 6 kez İmamoğlu'nu gazetesinde misafir eden Sözcü'ye 'Gazeteyi Ekrem İmamoğlu'na mı kiraladınız' soruları sorulurken birçok kişi muhabir Özlem Gürses'in yandaşlık yaptığını belirtti.

Sözcü gazetesi ve bazı yazarları, yaptıkları yayınlarla “Yaşlı Kemalistleri yolan yayın organı” olarak biliniyor.