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Ekrem İmamoğlu: Soyadım 'Gıcık' olabilirdi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, soyadının hikayesini anlattı. Soyadının nüfus memuru tarafından verildiğini söyleyen İmamoğlu, ''Dedem kendini savundu diye ‘Müdafa' soyadını koyuyor, ‘Gıcık' diye de koyabilirdi.'' dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:00
Ekrem İmamoğlu: Soyadım 'Gıcık' olabilirdi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı dün Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu ‘Akılda Kalan' programında soruları cevapladı. İmamoğlu, programda soyadının nereden geldiğini anlattı.

'Soyadım gıcık olabilirdi'

Soyadının konulmasına ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, ''Bizim soyadımız İmamoğlu. Aile kökümüz İmamoğlu. Bizim Osmanlı tapularımız var, orada İmamzâde diye yazar. Soyadı Kanunu çıkınca hiçbir aile ‘oğlu' soyadı alamamış. Daha sonra yasa değişiyor ve alıyorlar. Dedem gidiyor İmamoğlu soyadını istiyor, ‘olmaz' diyorlar. Bizim soyadımızı nüfus memuru koydu biliyor musunuz? Dedem kendini savundu diye ‘Müdafa' soyadını koyuyor, ‘Gıcık' diye de koyabilirdi. Karadeniz'de özellikle Köprübaşı ilçesi bunun kökenidir, oradan dağılmadır. Akçaabat'tan dağılmışız. Türkiye'nin pek çok yerinde vardır.'' dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:00
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu

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