0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu sel sonrası İstanbul'da birkaç saat kalıp Bodrum'a geri döndü

İstanbul'u vuran sel felaketinde İBB'nin ihmalleri ve önlem almaması konuşulurken Belediye Başkanı İmamoğlu, yoğun tepkiler üzerine yarıda kestiği Bodrum tatiline devam etmek için İstanbul'dan ayrıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
Ekrem İmamoğlu sel sonrası İstanbul'da birkaç saat kalıp Bodrum'a geri döndü

İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde sokaklar nehire dönerken, bir çok iş yerini su basmış ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu gelişmeler esnasında Bodrum'da tatilde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşın tepkisini çekmişti. İmamoğlu bugün yeleğini giyip zarar gören bölgelerdeki esnaflarla görüştü.

15:40 UÇAĞI İLE BODRUM'A UÇTU

Superhaber.tv'nin özel haberine göre; Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde geldiği İstanbul'da öğlene kadar selden zarar göre yerleri inceledikten sonra, 15:40 uçağıyla tatiline devam etmek üzere Bodrum'a döndü.

TATİLE DEVAM! İSTANBUL YIKILMIŞ UMRUNDA DEĞİL

Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen Cumartesi günü İstanbul’da yaşanan sel felaketinde can ve mal kayıpları yaşandı. Selden zarar gören vatandaşlar İBB'nin önlem almadığını ve mazgalların temizlenmediği için su baskınları olduğunu ileri sürerken, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortalarda görünmemesi tartışma konusu oldu. Vatandaşlar sosyal medyada “İmamoğlu nerede” sorusunu sorarken, Bodrum'da olduğu öğrenilen Ekrem İmamoğlu'nun 6 günlük izne çıktığı bilgisine ulaşıldı. İmamoğlu'nun vekil tayin ettiği Hasan Aksu, "Bugün ulaşma imkanı olmadı" açıklaması yaptı. Ekrem İmamoğlu Cumartesi yaşanan selin ardından Pazar sabahı Bodrum'dan İstanbul'a geldi. İmamoğlu,21 Ağustos günü dahil 6 günlük tatiline devam etmek için yarım gün kaldığı İstanbul'dan Bodrum'a geri döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
  1. İstanbul
  2. bodrum
  3. imamoğlu
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altındağ’a 9 yeni taksi durağı
    1. Altındağ’a 9 yeni taksi durağı
    2. Ekrem İmamoğlu sel sonrası İstanbul'da..
    3. Uşak'ta otomobil ağaca çarptı! Ölü ve..
    4. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir..
    5. İlçeyi birbirine katan olay! Asker ve..
    6. Bakan Pakdemirli, havadan yangın..
    7. Aksaray'da domates diye dikti, çilek..
    8. Ehliyetsiz ve alkollü olan sürücü..
    9. Bakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Doğu..
    10. Amerika'nın gizli Türkiye planı! Yine..
    11. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir..
    12. 'Hindistan'ın nükleer cephaneliği..
    13. TÜBİTAK personel alacak!
    14. Mustafa Yaman kimdir? Mardin..
    15. Adana'da PKK operasyonu! Çok sayıda..
    16. Hükümet memura yeni zam teklif edecek
    17. Uşak’ta ehliyetsiz sürücü faciası: 2..
    18. Tarihi konak yangında kül oldu
    19. Takla atan otomobilde yaralanan genç,..
    20. Hasan Basri Güzeloğlu kimdir?..
    21. Piknikte korkunç olay! Başına kaya..
    22. Sudan'da muhalefet konseyin 5 sivil..
    23. Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü..
    24. Polis ekipleri Diyarbakır ve Van..
    25. Memur ve memur emeklisine ne kadar zam..
    26. TÜBİTAK koruma alacak
    27. Bekir Pakdemirli: Şu anda aktif 4..
    28. Karaman'dan Belediye Başkanı'na ziyaret
    29. Adana'da terör soruşturması: 23 kişi..
    30. Yaban keçisi avlayanlara 26 bin lira..
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    AK Partili Metiner’den Gülerce’ye tepki: Kimi kastettiğini mertçe açıkla!
    AK Partili Metiner’den Gülerce’ye tepki: Kimi kastettiğini mertçe açıkla!
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Sigarayı bırak, dışarı çıkma!
    Sigarayı bırak, dışarı çıkma!
    Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!
    Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!