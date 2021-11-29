CHP'li İmamoğlu 'açık ihale' sözünü yedi! Bilin bakalım 11 bin 415 ihalenin kaçı açık?

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı'nın "şeffaflık sözü"nü nasıl yediğini rakamlarla anlattı.

'11 bin 415 ihaleden 24'ü canlı yayınladı, bunların bin 624'ü açık, gerisi kapalı ihaleydi'

Sözlerine, "Sayın başkan ne demişti? Bütün ihaleleri canlı yayınlayacağım." hatırlatması ile başlayan Göksu, "Tarihi belgeyi açıklıyorum. 1 Temmuz 2019 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında İBB tarafından 11 bin 415 ihale yapılmış. Bin 624'ü açık ihale, o da 500 küsur tanesi büyükşehirin, önce şirketlere verilmiş açık ihale olarak, şirketlerde de kapalıya çevrilmiş." dedi ve İmamoğlu'na şunu sordu: "11 bin 415 ihale yaptınız, kaç tanesini canlı yayınladınız?"

Cevabı da kendisi veren AK Partili Göksu, 11 bin 415 ihale yapıldığını ve 24 tanesinin canlı yayınlandığını söyledi.

'Şeffaflık, adalet sizinle örtüşmez!'

İhalelerin detaylarını da aktaran Başkan Göksu, şöyle devam etti:

"11 bin 415 ihale, bin 624'ü açık, gerisi kapalı. İstanbul Ağaç A.Ş 2 bin 45 ihale yapmış. Sadece 14 tanesi açık ihale. Niye? Oradan başka bir yer finanse ediliyor, onu herkes biliyor. İBB'nin toplam bütün birimlerinde yapılan ihale sayısı 11 bin 415. Şeffaflık, adalet... Bunlar sizinle örtüşmez."