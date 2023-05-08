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Siyaset Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi
Siyaset

Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-08 20:38:00 - 2023-05-08 20:43:29

Erzurum'da yetkililerin gösterdiği miting alanının dışında keyfince miting yapmak isteyip, HDP ile ittifakını protesto edenlerle kendisini dinleyenleri karşı karşı9ya getirerek arbedeye sebep olan İmamoğlu'nun bugünkü mitinginde, Erzurum'da yaşanan olay üzerinden HÜDA PAR hedef alındı.

Yönettiği şehrin yolunu unutan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da tüm partiler için izin verilen miting meydanının dışında miting yapmaya kalktı.

İmamoğlu, kendisini HDP ittifakı sebebi ile protesto grubu, kürsüden verdiği cevaplarla provoke etti.

Miting konuşmasını sürdürmek yerine protestocuları "Emniyet müdürünüz hesap verecek. İzleyin siz99 izleyin" gibi sözlerle provoke eden İmamoğlu, arbede yaşanmasına sebep oldu.

İmamoğlu bugün de Konya'da bir dizi programa katıldı. Konya'da da miting alanı dışına çıkarak Mevlana Bulvarı'nda halka seslenen İmamoğlu, yine provokasyona davetiye çıkartırken, İmamoğlu'nu dinleyenler de "Hizbullah'ın itleri, yıldıramaz bizleri" sloganı atarak, olmayan bir örgüt üzerinden, Erzurum'daki olaylarla yakından uzaktan alakası olmayan HÜDA PAR'ı hedef aldı.

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