Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi

Yönettiği şehrin yolunu unutan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da tüm partiler için izin verilen miting meydanının dışında miting yapmaya kalktı.

İmamoğlu, kendisini HDP ittifakı sebebi ile protesto grubu, kürsüden verdiği cevaplarla provoke etti.

Miting konuşmasını sürdürmek yerine protestocuları "Emniyet müdürünüz hesap verecek. İzleyin siz99 izleyin" gibi sözlerle provoke eden İmamoğlu, arbede yaşanmasına sebep oldu.

İmamoğlu bugün de Konya'da bir dizi programa katıldı. Konya'da da miting alanı dışına çıkarak Mevlana Bulvarı'nda halka seslenen İmamoğlu, yine provokasyona davetiye çıkartırken, İmamoğlu'nu dinleyenler de "Hizbullah'ın itleri, yıldıramaz bizleri" sloganı atarak, olmayan bir örgüt üzerinden, Erzurum'daki olaylarla yakından uzaktan alakası olmayan HÜDA PAR'ı hedef aldı.