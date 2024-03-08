Ekrem İmamoğlu 'metroları ben açtım' dedi! Ayaklı yalan makinesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı yayında gençlerin sorularını cevapladı. İmamoğlu, bir gencin "Temelini attığınız hangi metro var?" sorusuna "Çekmeköy - Sancaktepe, Göztepe - Ataşehir, Mahmutbey - Esenyurt" cevabını verdi ama metroları onun açmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte adaylar, ekranlara daha sık çıkmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da GAİN'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programına katıldı.
"KAÇ METRONUN TEMELİNİ ATTINIZ?"
Yayında bir genç, "Siz, kaç metronun temelini attınız?" diye sordu ama İmamoğlu "Temel nasıl atılır anlat" yanıtını verdi.
ISRAR ÜZERİNE CEVAP VERDİ
Salondaki seyircilerin ve soru soran kızın ısrarı üzerine İmamoğlu, "Çekmeköy - Sancaktepe, Göztepe - Ataşehir, Mahmutbey - Esenyurt" cevabını verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
Yayının fragmanının yayınlanmasıyla birlikte İBB Haber, gerçeği ortaya çıkardı.
İBB Haber X hesabından yayınlanan bilgilere göre;
Mahmutbey - Esenyurt: 21.08.2017
Çekmeköy - Sancaktepe: 28.04.2017
Göztepe - Ataşehir: 28.04.2017 tarihinde açıldı. Fakat Ekrem İmamoğlu 2019 seçimlerinde İBB Başkanı oldu.