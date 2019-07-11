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Ekrem İmamoğlu makamını kime emanet edecek? Hüseyin Aksu kimdir?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, yapacağı Anıtkabir ziyareti sırasında İBB Başkanlık makamını Hüseyin Aksu'ya bırakacak. Kararın ardından vatandaşlar Hüseyin Aksu kimdir sorgulamasını yapıyor. Peki Hüseyin Aksu kimdir?

11 Temmuz 2019 Perşembe 23:02
Ekrem İmamoğlu makamını kime emanet edecek? Hüseyin Aksu kimdir?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, yapacağı Anıtkabir ziyareti sırasında İBB Başkanlık makamını Hüseyin Aksu'ya bırakacak. Kararın ardından vatandaşlar Hüseyin Aksu kimdir sorgulamasını yapıyor. Peki Hüseyin Aksu kimdir?

Hüseyin Aksu kimdir?

1956 yılında Tunceli, Ovacık’ta doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

SHP - CHP il ve ilçe örgütlerinin her kademesinde çeşitli görevlerde bulundu.1983 yılında SODEP üyeliği, 1991’de SHP Bakırköy İlçe Sekreterliği,1992’de SHP Güngören Kurucu İlçe Başkanlığı, 1994’de SHP Esenler Kurucu İlçe Başkanlığı, 1995 yılından 99 yılına kadar SHP - CHP birleşiminde CHP Esenler İlçe Başkanlığı, 1999 milletvekilliği seçiminde 3.bölge 5.sıra milletvekili adaylığı, 2012 - 2015 CHP İstanbul 3. Bölge Örgütten Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2015 milletvekilliği seçiminde 3. bölge 22. sıra milletvekili adaylığı, 2018 - 2019 İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde yer aldı.

İl, ilçe ve kurultay delegelikleri bulundu. Aynı zamanda Belediye İş Sendikası Genel Kurul Üyeliği, BODER (çevre derneği) üyesidir. CHP Başakşehir üyesi, ilçe ve il delegesidir.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 23:02
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