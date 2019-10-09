Ekrem İmamoğlu, lüks hayatını 'Lüküs' Hayat'ı yöneterek tescilledi

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Yerel seçimler "Yapacak çok işimiz var" diyerek meydan meydan dolaşan ancak seçimleri kazandıktan İstanbul’da meydanaa gelen sağanak yağmurda Bodrum sahillerinde tatil yaparak İstanbulluları kendi hallerine terk eden, vatandaş metrobüs çilesi çekerken Paris’te ortaya çıkan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Kültür Sanat Sezonu'nun açılışında dikkat çeken bir görüntü sergiledi.

Yat ve katlarıyla, adı ‘emlak kralına’ çıkan ve 250 bin liralık kol saati taktığı öğrenilen İmamoğlu, seçimlerden sonra da ‘musakka’ tiyatrosuyla gündeme gelmişti. İBB’deki mutfak olduğu edilen yerde geçen tiyatroda, oradakiler, İmamoğlu’nun “bugün ne var yemekte?" sorusuna "Musakka var, ama size antrikot var" diye cevap veriyor. Kısa süre sonra görüntülerdeki kişinin İBB çalışanı değil, Beylikdüzü Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli bir kişi olduğu ortaya çıkarken, İmmamoğlu’nun oynadığı bu tiyatro, ‘Lüks hayatı gizleme çabası’ olarak yorumlanmıştı.

‘Lüküs Hayat’a orkestra şefi oldu

Geçtiğimiz günlerde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Kültür Sanat Sezonu'nun açılışına katılan İmamoğlu, ‘musakka’ tiyatrosunu unutturacak anlara imza lüks hayatın tadına vardı. Programın açılışında ‘Lüküs Hayat’ oyununun orkestrasını yöneten İmamoğlu, orkestrayı yönetirken adeta kendinden geçerek lüks hayatını bir kez daha tescilledi.