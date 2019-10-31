Ekrem İmamoğlu kıyak yapmıştı! Gökhan Özoğuz'un aldığı ücret belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde Sultanahmet Meydanı'nda konser veren Athena, Şevval Sam ve Fahir Atakoğlu'nun ne kadar ücret aldığı ortaya çıktı.

İstanbullular 29 Ekim'in bir gün öncesinde Athena'nın şarkılarıyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamıştı. Ekrem İmamoğlu'na her fırsatta desteklerini ileten Gökhan Özoğuz'un solistliğini üstlendiği grup, konser sonrası aldığı ücretle gündeme geldi.

Gazeteci Sabri İşbilen, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Gökhan Özoğuz ve sahneye çıkan diğer ekiplerin aldığı ücreti paylaştı. İşte Cumhuriyet Bayramı'nın konser tarifesi...

Paylaşılan belgede Athena grubunun konserden 150 bin TL alması, sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'nun israf sözleriyle birleştirilince tepkilere neden oldu. Öte yandan Şevval Sam'a 62 bin 500 TL, Fahir Atakoğlu'na ise 10 bin dolar ödendiği görülüyor. Fahir Atakoğlu'nun ekibine ise 140 bin lira ödeme yapıldı. Konserler için toplam ödenen para ise 517 bin lira oldu.

Her şey çok güzel oldu değil mi Gökhan?

Sabri İşbilen, paylaştığı görüntülerin altına "İsraf israf diye ortalığı ayağa kaldıran Ekrem İmamoğlu, Gökhan Özoğuz'a 150 bin lira ödeme yapmış. Senin için her şey çok güzel oldu değil mi Gökhan Özoğuz? Artık yeni twitlerini bekliyoruz." ifadelerini yazdı.