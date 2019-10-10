Ekrem İmamoğlu kendi suyunu bile içmiyor

Akit, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun maskesini düşürmeye devam ediyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Hamidiye Su ile ilgili “Ben hergün Hamidiye su içiyorum, bana gayet iyi geliyor” şeklinde açıklamalarında samimi olmadığı gözler önüne serildi. Kamu kurumlarını ve bazı özel kuruluşları “Hamidiye Su” almıyor diyerek hedef gösteren İmamoğlu’nun İBB’ye ait olan Hamidiye firmasının ürünlerini tercih etmediği ortaya çıktı.

Duyurusunu bile yaptılar

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından “Mobil iletişim hizmet alım işi” adı altında açılan ihalede; İstanbul’un muhtelif noktalarında kurulacak Beyaz Masa ekiplerince promosyon olarak verilecek suyun, ihaleyi kazanacak firmadan satın alınacağı belirtildi. İstanbul’un muhtelif yerlerinde bulunacak Mobil Noktalarda, promosyon dağıtmayı hedefleyen İmamoğlu, poşet çay, türk kahvesi, bonbon şeker, satranç takımı, kutulu lokum gibi bir dizi ürünlerin bulunduğu promosyonların arasına 1250 koli bardak su dağıtımını da ekledi.

Özelden içiyor

İBB’ye ait olan Hamidiye firmasının ürünlerinin kendisine çok iyi geldiğini savunan İmamoğlu, dağıtımı yapılacak promosyon listesinde bulunan suyu, belediye şirketi Hamidiye A.Ş.’den temin etmek yerine ihaleyi kazanacak firmadan satın almayı şart koştu.

Ayrıca, mobil araçlara gelen vatandaşlara çay ikramında kullanılacak kağıt bardağın logolu olması istendi.