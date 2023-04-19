Ekrem İmamoğlu, Kastamonu’da rezil oldu
'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları kendi haline bırakıp cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle şehir şehir dolaşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kastamonu’da düzenlediği mitingde meydanın yarısı boş kaldı.
Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle yollara düşen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Halk Buluşmaları” çerçevesinde geldiği Kastamonu’da Kuzeykent Miting Alanı’nda vatandaşlara hitap etti.
Mitingde konuşan İmamoğlu, Kastamonu’nun her sorununa sahip çıkacağına dair yalandan söz vererek, iktidara geldiklerinde Kastamonu’nun sorunlarını çözeceklerini söyledi.
'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları; yolda kalan İETT otobüslerle, raydan çıkan tramvaylarla, alev alev yanan metrobüslerle ve çalışmayan asansörlerle baş başa bırakan İmamoğlu’nun konuştuğu meydanın yarısı ise boş kaldı.