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Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti grubunun Meclis toplantısı ile ilgili önergesini oylatmaması nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

09 Temmuz 2019 Salı 09:13
Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

AK Parti, Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti grubunun Meclis toplantısı ile ilgili önergesini oylatmaması nedeniyle suç duyurusunda bulunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis'i 23 Haziran'da yeniden başkan Ekrem İmamoğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Meclis toplantı günü sayısına ilişkin tartışma ise toplantıya damga vurdu. AK Parti, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

23 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ilk olağan toplantısını yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği toplantı sırasında zaman zaman CHP'li üyeler ile AK Parti'li üyeler arasından 'borç' tartışması yaşandı.

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AK Partili Göksu: Destek vereceğiz

İmamoğlu temmuz ayında ölenleri andığı konuşmasının ardından sözü AK Parti grubu adına Grup Başkanı Tevfik Göksu'ya verdi.

Göksu konuşmasına Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek başladı ve 23 Haziran seçimi için, "İstanbullular iradesini göstermişti. Bizim için milletin iradesi başımızın üzerindedir. Bu sonuçlarla İstanbullular icra yetkisini size, denetleme yetkisini ise bize vermiştir" dedi. Göksu daha sonra AK Parti döneminde yapılanları anlatarak kenti yeni yönetime emanet ettiklerini söyledi. Belediye ile ilgili yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu savunan Göksu, İstanbulluların yararına olacak her projeyi destekleyeceklerini ifade etti. AK Parti sözcüsü, "Güzel şeyler yapacaktık ama dedirtmeyeceğiz, sizlerin geçmişte yaptığı gibi engel olmayacağız. Hatta sayın başkanın vaatlerini teklif haline getirip meclise sunacağız. AK Parti ve MHP olarak kendi partisi destek vermese bile biz destek vereceğiz" dedi.

Suç duyurusunda bulunulacak

Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti grubunun meclis toplantısı ile ilgili önergesini, belediye meclisinin bu konuda karar alma hakkı olmadığı gerekçesiyle oylatmaması nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:13
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Osman Tevfik Göksu
  4. Ak parti

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