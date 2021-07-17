Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u dünyaya rezil etti!

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Halk ekmeğe yüzde 25 zam yaparak yoksulları mağdur eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşın gözünü boyamaya çalıştığı ‘askıda fatura’ ile İstanbul’u dünyaya rezil etti.

Bloomberg Philanthropies'in "en cesur şehir girişimlerini" seçtiği '50 Şampiyon Şehir' listesinde "Askıda Fatura" kampanyasıyla İstanbul da yer aldı.

Ekrem İmamoğlu İstanbul'u rezil etti

'Şampiyon Şehirler'in tanıtıldığı internet sitesinde 'Askıda Fatura' ile ilgili kullanılan ifadeler İstanbul için kara bir leke olarak kaydedildi. Dünyanın hayranlık duyduğu şehirlerden olan İstanbul, Ekrem İmamoğlu’nun sayesinde ‘fakir, yoksul’ bir şehir olarak lanse edildi.

Uluslarası kamuoyunda örnek gösterilecek proje, tesis, ulaşım gibi gururlandıran çalışmalarla İstanbul’un reklamını yapmak yerine ‘askıda fatura’ ile şehri yoksul kent gibi gösteren İmamoğlu, İstanbul’u dünyaya rezil etti.

İstanbul dünyaya 'yoksul' şehir olarak tanıtıldı

Aday şehirlerin tanıtıldığı internet sitesinde İstanbul için 'utanç verici' şu ifadeler kullanıldı.

"İstanbul nüfusunun yüzde 15'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Şehir, 'Askıda Fatura'yı teklif ediyor. Covid kaynaklı artan yoksulluğa karşı alternatif bir sosyal destek ve yardım modeli. Program anonim olarak ödenmemiş faturaları bulunanları ve diğer yardıma ihtiyacı olanları anonim olarak bu ödemeleri yapmayı kabul edenlerle eşleştiriyor. İstanbul'un fikri ilgi uyandırıyor çünkü normalde buna sahip olmayan bir alanda formalite ve saydamlık yaratıyor"

Yoksula zam yaptı 'askıda fatura' ile göz boyadı

Halk ekmeğe yüzde 25 zam yaparak yoksulların yanında durmadığını gösteren öte yandan İstanbul kart, su ve daha birçok şeye zam yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u dünyaya yoksul olarak gösteren 'askıda fatura' ile göz boyamaya çalışıyor.

Kimin çizdiği belli olmayan portreye 10 milyon verdi ama...

Fatih'in kim tarafından çizildiği belirsiz portresine 10 milyon lira verirken diğer yandan alt yapı yetersizliğinden dolayı İstanbul'u sele mahkum eden, karda yapamadığı tuzlama çalışmalarından dolayı araç kazalarına neden olan Ekrem İmamoğlu, kira ve gayrimenkul fiyatında Türkiye'nin en önde şehri olan İstanbul’u, dünyaya faturasını ödeyemeyenlerin kenti gibi reklam etti.