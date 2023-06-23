Ekrem İmamoğlu İstanbulluları canından bezdirdi! Vatandaşlar CHP'li İBB'ye isyan etti
Cumhurbaşkanlığı hayaliyle şehir şehir dolaşarak İstanbul'u kendi haline bırakan CHP'li Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi yapmadığı hizmetlerle ilgili algı operasyonu yaparken, İstanbullular rezillik yaşamaya devam ediyor. Bu kez de M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunun arıza vermesi sonucu seferler durdu. Vatandaşlar CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi.
İstanbul'un en yoğun kullanılan metro hatlarından M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu yine arıza yaptı. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Vatandaşların isyanına sosyal medyadan verilen yanıtta, "Bir aracımızda meydana gelen anlık bir arıza nedeniyle araç servis dışına alınmış ve sefer düzenlemesi yapılmıştır." denildi.
İstanbul'da son dört yıldır klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor. Metroda yaşanan arızalara bugün bir yenisi daha eklenirken mağdur vatandaşlar CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.
"Şu milletin çektiğine bak ya"
Ağzına kadar dolu olan ve hareket etmeyen metrodan görüntü paylaşan bir vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun sen. Allah'tan korkar insan, şu milletin çektiğine bak ya. Neyse 6-7 ay sonra görüşeceğiz, bu nedir ya? Her şey çok güzel olacakmış! Çok güzel oluyor. Her gün arıza mı olur?" ifadelerini kullandı.
Vatandaşın isyan etti
Yolda kaldığını belirten bir başka vatandaş ise İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı reklam paylaşımına tepki göstererek, "Ya şu an saat 19.08 ve tam yarım saattir Fatih metro durağında bekliyoruz arızadan dolayı... Her Allah'ın günü arıza yeter be kardeşim yeter... Önce çalışanları adam gibi çalıştırın bıktık reklamından, şovundan..." dedi.