Ekrem İmamoğlu İSPARK’I da batırdı

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Seçim diyeti olarak HDP’ye verildiği iddia edilen İBB’nin en gözde iştiraklerinden biri olan İSPARK’ın, 2020 yılı içerisinde 41 milyon 351 bin lira zarar ettiği ortaya çıktı. İBB’nin 27 iştiraki arasında en gözdesi olarak gösterilen ve neredeyse sıfır maliyetle yönetilen İSPARK’ın 2020 yılı içerisinde büyük bir zarar ettiği belirlendi. İflas niteliğindeki zarar, Sayıştay’ın 2020 denetimi sonrasında gün yüzüne çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi (İSPARK), Sayıştay’a verdiği mali tabloya göre 2020’de 41 milyon 351 bin 130 lira zarar ettiği tespit edildi.