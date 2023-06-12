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Medya Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Önümüzdeki günlerde bunu yapacak
Medya

Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Önümüzdeki günlerde bunu yapacak

Yeniakit Publisher
2023-06-12 14:04:00 -
Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Önümüzdeki günlerde bunu yapacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıkça "değişim" vurgusu yaptığına dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlu kararlı ama Ekrem İmamoğlu da milim geri adım atmış değil. Bu durumda Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir kurultay savaşı yaşanabilir" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sıkça "değişim" vurgusu yaptığına dikkat çekerek, "Kılıçdaroğlu kararlı ama Ekrem İmamoğlu da milim geri adım atmış değil. Bu durumda Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir kurultay savaşı yaşanabilir" dedi. 

Selvi, bugünkü yazısında İmamoğlu'nun “Eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişimin, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye’ye çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum. Bu heyecanla, bu gururla, bu ideallerle yol yürümeye kararlı bir Ekrem İmamoğlu var” sözlerini hatırlattı. 

Selvi, şunları kaydetti:

"İmamoğlu’nun, ekibiyle sürekli olarak durum değerlendirmesi yaptığı söyleniyor. Dün, 'kıvılcım'dan söz etti. Önümüzdeki günlerde ise mücadeleyi açıktan başlatıp bir 'çoban ateşi' yakmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu, kurultayda Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya kalırsa kazanıp kazanamayacağı hesabını yapıyor. Ama bu kez İmamoğlu daha cesur." 

 

 

 

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