Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba "ABD" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in Altılı Masa’da yer alan parti genel başkanlarına yaptığı ziyaretleri hatırlatarak, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kulis faaliyeti yürüttüğünü ileri sürdü.

Orakoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"ABD Büyükelçisi Flake, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na karşı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için özellikle 6’lı Masa liderleri ile kulis faaliyeti yürütüyor. ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake, 2022 Nisan-Mayıs ayları arasında yaklaşık bir aydır muhalefet liderlerini ziyaret ediyor. Göreve başladığında ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanına koşan Flake, CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ismi öne çıkınca panik içinde turlara başladı. 26 Ocak’ta ilk ziyaretini İmamoğlu’na yapan Flake, bu ziyaretten aylar sonra, 13 Nisan’da CHP Genel Merkezi’ne giderek Kılıçdaroğlu ile görüştü. İddiaya göre, Jeff Flake yukarıdan aldığı talimat doğrultusunda CHP lideri Kılıçdaroğlu’na uygun bir dille şu mesajı iletti: ‘Bir Alevi olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olman zor. Adaylık konusunda Ekrem İmamoğlu’nun önünü açmalısın. Eğer adaylık ısrarını sürdürürsen İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP desteğiyle zaten aday olacak. Sen CHP’nin başında kalmaya devam etmelisin.’ ABD Büyükelçisi Flake, CHP ziyareti sonrasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a gitti. Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından Flake’in bu iki partiye gidişi ‘Ekrem İmamoğlu’na destek turları’ olarak yorumlanıyor. İyi Parti ile HDP’yi ziyaret eden Flake, ülkesinden gelen talimat doğrultusunda daha sonra da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la bir araya geldi.”