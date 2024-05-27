Ekrem İmamoğlu ile Alper Yeğin jakuziyi birlikte aradı! Yine bulamadılar...
AK Partili Şeyma Döğücü'ye "makam odasında jakuzi varmış" iftirası atan Sancaktepe İlçe Belediye Başkanı CHP'li Alper Yeğin, makamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı.
Alper Yeğin, Sözcü TV ekranında İsmail Saymaz ile birlikte standart bir duşakabini "jakuzi" diye yutturmaya çalıştı.
Saymaz ile aradığı jakuziyi bulamayan Yeğin bu sefer de Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
İnsanları sosyal medyadan buldukları jakuzi fotoğrafıyla kandıran, Şeyma Döğücü'ye itibar suikastı yaptıkları ortaya çıkan Alper Yeğin utanıp özür dileme gereği duymadı.
Alper Yeğin konuğu İmamoğlu'nu, Şeyma Döğücü'den bir önceki dönemde başkanlık yapan AK Partili İsmail Erdem'in dizayn ettiği donanımlı toplantı odasında ağırladı.
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