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Gündem Ekrem İmamoğlu İBB’yi adeta çiftliğe çevirmiş
Gündem

Ekrem İmamoğlu İBB’yi adeta çiftliğe çevirmiş

Yeniakit Publisher
2023-12-12 10:57:00 -
Ekrem İmamoğlu İBB’yi adeta çiftliğe çevirmiş

CHP’li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB’de yeni bir skandal ortaya çıktı. Belediye iştiraklerinden İSBAK, İSTAÇ, İMAR A.Ş. SPOR A.Ş. VE İGDAŞ’ta yapılan Sayıştay denetimlerinde, iştirak yöneticilerinin usulsüz olarak eşleri ve çocukları için de özel sağlık sigortası yaptırdıkları belirlendi.

HABER MERKEZİ

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun idaresinde olan İBB yeni bir skandalla gündeme geldi. Belediye iştiraklerinden İSBAK, İSTAÇ, İMAR AŞ, SPOR AŞ VE İGDAŞ’ta yapılan Sayıştay denetimlerinde çok sayıda usulsüzlüğe rastlandı. İştirak yöneticilerinin eşleri ve çocukları için özel sağlık sigortası yaptırdıkları belirlendi. Devlet tarafından sigortalı olan iştirak çalışanlarına ayrıcalık tanındığı belirlendi. Sayıştay’ca bu çalışanların özel sigortalı yapılması uygulamasının bitirilmesi talep edildi. İştirakler ise çalışanların motivasyonlarını artırmak suretiyle böyle bir adım atıldığını savundu.

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Yorumlar

şüayıp

Yaptıkları yapacaklarının habercisidir

resat

hizmet içinmi geldi sanıyordunuz ,
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