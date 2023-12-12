Ekrem İmamoğlu İBB’yi adeta çiftliğe çevirmiş

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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun idaresinde olan İBB yeni bir skandalla gündeme geldi. Belediye iştiraklerinden İSBAK, İSTAÇ, İMAR AŞ, SPOR AŞ VE İGDAŞ’ta yapılan Sayıştay denetimlerinde çok sayıda usulsüzlüğe rastlandı. İştirak yöneticilerinin eşleri ve çocukları için özel sağlık sigortası yaptırdıkları belirlendi. Devlet tarafından sigortalı olan iştirak çalışanlarına ayrıcalık tanındığı belirlendi. Sayıştay’ca bu çalışanların özel sigortalı yapılması uygulamasının bitirilmesi talep edildi. İştirakler ise çalışanların motivasyonlarını artırmak suretiyle böyle bir adım atıldığını savundu.

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