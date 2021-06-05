Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Beşiktaş’taki rantabl arsasını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan Beşiktaş’taki 5.763 m2’lik ticari-konut imarlı arsa İBB yönetimi tarafından 175 milyon TL bedelle açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. İki kıtayı ve İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bağlantı yolları, sahip olduğu son dönem Osmanlı mimarisi eserleri, Boğaziçi yamaçları, üniversiteler ile çeşitli bölüm ve fakülteler ve Levent-Maslak hattındaki iş merkezleri nedeniyle gündüz nüfusunun sayım nüfusuna göre birkaç misli arttığı ilçe büyük bir ranta sahip.

Beşiktaş’ta iş yerlerinin yüzmilyonlarca liraya satıldığı günümüzde İBB’nin 175 milyon TL bedel ile ihaleye çıkarıldığı arsa ticari ve konut imarlı olması nedeniyle de çok değerli bir mülk. Binlerce metrekarelik arsayı kimin alacağı şimdiden merak konusu oldu. İBB, bu arsayı 30.06.2021 tarih ve saat 10:00’da Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No:11/1 Fatih/İstanbul adresinde gerçekleştirecek.

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