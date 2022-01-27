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Gündem Ekrem balıkta Murat kayakta! işte Ergun Göknel’in 2022 versiyonu
Gündem

Ekrem balıkta Murat kayakta! işte Ergun Göknel’in 2022 versiyonu

Yalanda çığır açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un İstanbul’daki yoğun kar yağışı sırasında İsviçre'nin lüks kayak merkezlerinin bulunduğu Cenevre'de tatilde olduğu halde Türkiye’de gibi açıklama yapması tepki çekmiş, Ongun, “Özel hayatım” diyerek sıyrılmaya çalışmıştı. İSKİ’nin eski genel müdürü Ergun Göknel’in skandalını hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Ergun Göknel, Nurettin Sözen ile birlikte, CHP’yi de sandığa gömdürmüştü..” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 11:21:00 - 2022-01-27 15:02:30
Ekrem balıkta Murat kayakta! işte Ergun Göknel’in 2022 versiyonu

İstanbul’daki yoğun kar yağışı sırasında CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi sınıfta kaldı. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu rakı - balık keyfi yapıp kendisine tepki gösteren vatandaşlara hakaret ederken, İBB Sözcüsü Murat Ongun da yurt dışında tatil yaptığı halde Türkiye’deymiş gibi davrandı, gelen tepkilerin ardından, “Bu özel hayatım” diyerek sıyrılmaya kalktı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ongun’un “özel hayatım” diyerek sıyrılmaya çalışmasının ardından İSKİ skandalını hatırlattı.

Ali Karahasanoğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında bugünkü yazısı şu şekilde:

“Her şey çok güzel olacak” sloganıyla koltuklara oturdular.

Benim hiçbir inancım yoktu..

Ama İstanbullular, “Biz inanıyoruz” dediler..

“Sadece israfı önlesek.. Yıllarca hizmetlere zam yapmadan gideriz” dediler..

İnanmadım. “İşkembeden sallıyor” dedim..

Ama İstanbullu inandı..

“Yapacak çok işimiz var. Kolları hemen sıvıyoruz” dediler..

İnanmadım. “Tiyatro oynuyor.. Seçilene kadar, herkese gülücük dağıtıyor” dedim.

Ama İstanbullu inandı..

“Şeffaf yönetim getireceğiz. Hesap verebilir, her şeyi halka açık bir yönetim geliştireceğiz” dediler.

İnanmadım. “Korkarım ki, şu anki yönetimin verdiği hesabı bile sen veremezsin.. Kapılar ardında işler yürütürsün” dedim.

Ama İstanbullu inandı..

Şimdi geldik.

2.5 yılın sonuna..

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Yorumlar

Dallı

İNŞALLAH İSTANBULLU DERS ALIR REYLERİNE SAHİP ÇIKARDA Bİ DAHA İSTANBULU FETHETTİK NARALARI ATAMAZLAR.GELMEMECESİNE SANDIĞA GÖMÜLÜRLER.
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123

Akp balıkların kilciligi bogazlarinada kalmıştı imamogluda elfi istanbulda göreve başladi.  
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