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Ekrem İmamoğlu, hezimet sonrası televizyona çıkmama kararı aldı

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, pazar günkü ortak canlı yayında yaşadığı hezimet sonrası seçim gününe kadar televizyona çıkmama kararı aldığını açıkladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:46
Ekrem İmamoğlu, hezimet sonrası televizyona çıkmama kararı aldı

CHP-HDP-İP'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin yapılacağı 23 Haziran tarihine kadar televizyonlara çıkmama kararı aldığını açıkladı.

"Ben çıkmayacağım, siz de izlemeyin"

AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile 16 Haziran'da tüm Türkiye'nin büyük bir dikkatle izlediği ortak canlı yayınında yalanlara sarılan ve Yıldırım karşısında büyük bir yenilgi yaşayan İmamoğlu, "İstanbullu hemşehrilerime bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün." dedi.

Kamuoyunun Binali Yıldırım'ın üstünlüğünü kabul etmesinden sonra kuyruğu dik tutmaya çalışan CHP'li İmamoğlu, 16 Haziran'da gerçekleşen canlı yayından birkaç gün önce programın moderatörlüğünü üstlenen Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile bir otel odasında gizlice görüştüğü de ortaya çıkınca gözden uzak kalmaya karar verdi.

"Birileri sağda-solda ağlayacak"

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu ziyaret ettikten sonra seçim otobüsü üzerinden halka hitap eden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri sağda-solda ağlayacak, bağıracak, çağıracak bana laf yetiştirecek. Yok yayındı, oydu, buydu diyecek. Gülün, geçin. Hatta ben İstanbullu hemşehrilerime, İstanbullulara bir öneride bulunuyorum, mümkünse pazar günü akşamına kadar televizyonları izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten televizyonlara. İzlemeye de gerek yok zaten dört-beş gün. Şundan dolayı, çok kötü cümleler kuruyorlar, komik duruma düşenler var. Gülüyorum. Onun için sizlere tavsiyem kalan dört gün içerisine çalışalım. İnsanların desteğini talep edelim."

İmamoğlu, vatandaşlardan oy kullanmaları ve insanların sandığa gitmeleri için çalışmalarını isteyerek, "Bugünden itibaren söylüyorum ki her şey çok güzel oldu zaten. Oldu, oldu, oldu." demeyi de ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:46
  1. Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu
  2. CHP-HDP-İP'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  3. İstanbul seçimleri
  4. AK Parti
  5. MHP
  6. AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
  7. CHP'li İmamoğlu
  8. Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya

YORUM YAZ

  • BekirBekir19 dk önce
    Birakin bu algi operasyonlarini asil hezimete ugrayan binali idi, hazirliksiz ve kendini savunmaktan aciz biri olarak herkesin hayal kirikligina ugradigi biri idi

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